22 грудня на Волині: гортаючи календар





Також особисте свято сьгодні у: начальника Управління патрульної поліції у Волинський області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрія Крутня, директора Луцького міського центру науково-технічної освіти Ігоря Данильчука та директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.



22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.



Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика.

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