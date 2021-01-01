22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
22 грудня день народження святкує український письменник, діяч культури і громадський діяч, голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України Микола Онуфрійчук (на фото).
Також особисте свято сьгодні у: начальника Управління патрульної поліції у Волинський області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрія Крутня, директора Луцького міського центру науково-технічної освіти Ігоря Данильчука та директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.
22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика.
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Також особисте свято сьгодні у: начальника Управління патрульної поліції у Волинський області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрія Крутня, директора Луцького міського центру науково-технічної освіти Ігоря Данильчука та директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.
22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні святкується День енергетика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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