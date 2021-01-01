«Продам ковідну тисячу»: як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку





Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX, - пише видання



Саму "тисячу Зеленського" продавці оцінюють дешевше і продають її за кілька сотень.



Хтось пропонує придбати за 450 грн, проте можна домовитися і дешевше, хтось – придбати книги на 699 гривень + оплатити доставку, а хтось – купити будь-які квитки (в кінотеатр, театр, на потяг) за вашими ПІБ.



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