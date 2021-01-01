«Продам ковідну тисячу»: як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку
Сьогодні, 23:12
Українці, які скористалися послугою "єПідтримка" та отримали свою тисячу гривень за вакцинацію, продають її за готівку.
Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX, - пише видання Сегодня.
Саму "тисячу Зеленського" продавці оцінюють дешевше і продають її за кілька сотень.
Хтось пропонує придбати за 450 грн, проте можна домовитися і дешевше, хтось – придбати книги на 699 гривень + оплатити доставку, а хтось – купити будь-які квитки (в кінотеатр, театр, на потяг) за вашими ПІБ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX, - пише видання Сегодня.
Саму "тисячу Зеленського" продавці оцінюють дешевше і продають її за кілька сотень.
Хтось пропонує придбати за 450 грн, проте можна домовитися і дешевше, хтось – придбати книги на 699 гривень + оплатити доставку, а хтось – купити будь-які квитки (в кінотеатр, театр, на потяг) за вашими ПІБ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Продам ковідну тисячу»: як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку
Сьогодні, 23:12
У Луцьку медсести навчальних закладів просять збільшити зарплатню: інакше будуть масові звільнення
Сьогодні, 22:10
Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 21:20
Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»
Сьогодні, 20:39
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа