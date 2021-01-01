Канікули в музеї: луцьких школярів запрошують на новорічні квеси та майстер-класи





Працівники музею на своїй сторінці у Фейсбук пропонують цікаву програму для школярів - «Дивовижна зима».



Заходи відбуватимуться 28-31 грудня та 4-5 січня.



Початок о 12:00. Заняття проводяться за попереднім записом: 0509355993, 0973958350.



"Ви можете придбати онлайн квиток на заняття за

Нагадуємо, що онлайн квитки ви можете купити за 1000 від єПідтримки, - пропонують музейники.

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