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Канікули в музеї: луцьких школярів запрошують на новорічні квеси та майстер-класи

Канікули в музеї: луцьких школярів запрошують на новорічні квеси та майстер-класи
Незабаро у школярів розпочнуться зимові канікули і, щоб їх провести цікаво та корисно цей час, Волинський краєзнавчий музей запрошує усіх на новорічні квести та заняття.

Працівники музею на своїй сторінці у Фейсбук пропонують цікаву програму для школярів - «Дивовижна зима».

Заходи відбуватимуться 28-31 грудня та 4-5 січня.

Початок о 12:00. Заняття проводяться за попереднім записом: 0509355993, 0973958350.
Канікули в музеї: луцьких школярів запрошують на новорічні квеси та майстер-класи

"Ви можете придбати онлайн квиток на заняття за посиланням.
Нагадуємо, що онлайн квитки ви можете купити за 1000 від єПідтримки, - пропонують музейники.

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Теги: краєзнавчий музей, канікули
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