На порталі «Дія» можна згенерувати три нові COVID-сертифікати
Сьогодні, 07:16
На порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів.
Тепер користувачі можуть згенерувати сертифікати про негативний ПЛР-тест, про одужання від коронавірусу і для дітей віком від 12 років, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Для цього потрібно авторизуватися будь-яким зручним способом, натиснути «Послуги» – «Здоров’я» – «COVID-сертифікати», вибрати потрібний тип сертифікату та поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних. COVID-сертифікати з порталу можна роздрукувати або зберегти у смартфоні у форматі PDF.
COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-сертифікат про одужання можна отримати не раніше 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу та внесення даних до електронної системи. Такий COVID-сертифікат діятиме 105 днів із дня встановлення діагнозу.
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Тепер користувачі можуть згенерувати сертифікати про негативний ПЛР-тест, про одужання від коронавірусу і для дітей віком від 12 років, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Для цього потрібно авторизуватися будь-яким зручним способом, натиснути «Послуги» – «Здоров’я» – «COVID-сертифікати», вибрати потрібний тип сертифікату та поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних. COVID-сертифікати з порталу можна роздрукувати або зберегти у смартфоні у форматі PDF.
COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-сертифікат про одужання можна отримати не раніше 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу та внесення даних до електронної системи. Такий COVID-сертифікат діятиме 105 днів із дня встановлення діагнозу.
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