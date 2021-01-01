На порталі «Дія» можна згенерувати три нові COVID-сертифікати

На порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати ще три типи COVID-сертифікатів.Тепер користувачі можуть згенерувати сертифікати про негативний ПЛР-тест, про одужання від коронавірусу і для дітей віком від 12 років, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.Для цього потрібно авторизуватися будь-яким зручним способом, натиснути «Послуги» – «Здоров’я» – «COVID-сертифікати», вибрати потрібний тип сертифікату та поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних. COVID-сертифікати з порталу можна роздрукувати або зберегти у смартфоні у форматі PDF.COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-сертифікат про одужання можна отримати не раніше 15 днів після підтвердження лікарем діагнозу та внесення даних до електронної системи. Такий COVID-сертифікат діятиме 105 днів із дня встановлення діагнозу.