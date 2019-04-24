У Львові волинські легкоатлети вибороли перші місця на Всеукраїнському турнірі.ФОТО





У турнірі вдало виступили двоє волинських легкоатлетів, яких у Нововолинську тренує старший тренер-викладач, тренер першої кваліфікаційної категорії Віктор Король,



Вадим Сень подолав планку на висоті 180 см і посів першу сходинку п’єдесталу, виконав норматив 2-го спортивного розряду. Людмила Шпак посіла 2-ге місце зі стрибків у висоту (165см), підтвердила норматив 1-го спортивного розряду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го грудня у Львові відбувся Всеукраїнський турнір з легкої атлетики «Новорічний день стрибуна».У турнірі вдало виступили двоє волинських легкоатлетів, яких у Нововолинську тренує старший тренер-викладач, тренер першої кваліфікаційної категорії повідомляють у фейсбук-спільноті “Нововолинськ”.подолав планку на висоті 180 см і посів першу сходинку п’єдесталу, виконав норматив 2-го спортивного розряду.посіла 2-ге місце зі стрибків у висоту (165см), підтвердила норматив 1-го спортивного розряду.

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