У Львові волинські легкоатлети вибороли перші місця на Всеукраїнському турнірі.ФОТО
Сьогодні, 02:20
18-го грудня у Львові відбувся Всеукраїнський турнір з легкої атлетики «Новорічний день стрибуна».
У турнірі вдало виступили двоє волинських легкоатлетів, яких у Нововолинську тренує старший тренер-викладач, тренер першої кваліфікаційної категорії Віктор Король, повідомляють у фейсбук-спільноті “Нововолинськ”.
Вадим Сень подолав планку на висоті 180 см і посів першу сходинку п’єдесталу, виконав норматив 2-го спортивного розряду. Людмила Шпак посіла 2-ге місце зі стрибків у висоту (165см), підтвердила норматив 1-го спортивного розряду.
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У турнірі вдало виступили двоє волинських легкоатлетів, яких у Нововолинську тренує старший тренер-викладач, тренер першої кваліфікаційної категорії Віктор Король, повідомляють у фейсбук-спільноті “Нововолинськ”.
Вадим Сень подолав планку на висоті 180 см і посів першу сходинку п’єдесталу, виконав норматив 2-го спортивного розряду. Людмила Шпак посіла 2-ге місце зі стрибків у висоту (165см), підтвердила норматив 1-го спортивного розряду.
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