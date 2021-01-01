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У Луцькій громаді відсторонили від роботи понад 50 невакцинованих педагогів: деякі судяться

У Луцькій громаді відсторонили від роботи понад 50 невакцинованих педагогів: деякі судяться
Близько 50 працівників закладів освіти Луцької міської територіальної громади, які не зробили щеплення проти коронавірусу, відсторонили від роботи. Наразі тривають п’ять судових спорів.

Як наголосила під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, позиція керівництва міста щодо вакцинації проти коронавірусу однозначна, пише ІА Волинські новини.

Ми створили всі умови для того, щоб здійснювати вакцинацію, але яскравих проявів і закликів до здійснення вакцинації ми не проводили, тому що вважаємо, що це право кожної людини, – наголосила Ірина Чебелюк.

Директор департаменту освіти Віталій Бондар додав, що на сьогодні працівники закладів освіти громади подали п’ять позовів до суду у зв’язку з відстороненням від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19.

«Жодної справи в України керівники закладів освіти, які відсторонили від роботи працівників, не виграли. У нас безліч постанов і законів. Керівники діють законно, адже вони зобов’язані відсторонити невакцинованих працівників. У нас, у нашій громаді, 96% педагогів повністю вакциновані, а 99,3% отримали одну дозу. Не знаю, яка ще громада може зрівнятися з нашою за цими показниками. І ніхто не змушував. Я не знаю жодного керівника закладу освіту, який насильно змушував працівників вакцинуватися. Ми відсторонили 31 працівника закладів загальної середньої освіти та 22 працівники закладів дошкільної освіти. Маємо проблему, будемо ходити на суди», – наголосив він.

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Теги: вчителі, вакцинація, Чебелюк
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