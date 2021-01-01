Коронавірус в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:58
За добу 21 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 534, серед медпрацівників – 208);
◾️ 119 129 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 22 грудня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 241 особа;
◾️ летальних випадків – 301;
◾️ одужало – 19 494 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 623 079 осіб;
◾️ одужало – 3 376 899 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 909;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом провели 27 603 218 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1403;
Вінницька область – 251;
Волинська область – 376;
Дніпропетровська область – 170;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 120
Закарпатська область – 182;
Запорізька область – 392;
Івано-Франківська область – 158;
Київська область – 354;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 77;
Львівська область – 166;
Миколаївська область – 219;
Одеська область – 154;
Полтавська область – 349;
Рівненська область – 244;
Сумська область – 157;
Тернопільська область – 130;
Харківська область – 213;
Херсонська область – 121;
Хмельницька область – 183;
Черкаська область – 309;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 534, серед медпрацівників – 208);
◾️ 119 129 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 22 грудня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 241 особа;
◾️ летальних випадків – 301;
◾️ одужало – 19 494 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 623 079 осіб;
◾️ одужало – 3 376 899 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 909;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом провели 27 603 218 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1403;
Вінницька область – 251;
Волинська область – 376;
Дніпропетровська область – 170;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 120
Закарпатська область – 182;
Запорізька область – 392;
Івано-Франківська область – 158;
Київська область – 354;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 77;
Львівська область – 166;
Миколаївська область – 219;
Одеська область – 154;
Полтавська область – 349;
Рівненська область – 244;
Сумська область – 157;
Тернопільська область – 130;
Харківська область – 213;
Херсонська область – 121;
Хмельницька область – 183;
Черкаська область – 309;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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