Коронавірус в Україні: оприлюднили статистику за минулу добу

За добу 21 грудня в Україні:◾️ зафіксували 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 534, серед медпрацівників – 208);◾️ 119 129 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 006 людей, повністю імунізовані – 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 22 грудня.Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 241 особа;◾️ летальних випадків – 301;◾️ одужало – 19 494 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 623 079 осіб;◾️ одужало – 3 376 899 осіб;◾️ летальних випадків – 93 909;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 566 449.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом провели 27 603 218 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1403;Вінницька область – 251;Дніпропетровська область – 170;Донецька область – 362;Житомирська область – 120Закарпатська область – 182;Запорізька область – 392;Івано-Франківська область – 158;Київська область – 354;Кіровоградська область – 95;Луганська область – 77;Львівська область – 166;Миколаївська область – 219;Одеська область – 154;Полтавська область – 349;Рівненська область – 244;Сумська область – 157;Тернопільська область – 130;Харківська область – 213;Херсонська область – 121;Хмельницька область – 183;Черкаська область – 309;Чернівецька область – 87;Чернігівська область – 91.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.