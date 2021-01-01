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Курс валют у Луцьку на 22 грудня

Курс валют у Луцьку на 22 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 22 грудня, такий: продаж – 27,18.

Євро продають за 30,62.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його купують за 6,52.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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