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У Луцьку троє сестер віддали своє волосся на перуки онкохворим дітям

У Луцьку троє сестер віддали своє волосся на перуки онкохворим дітям
Учениці луцької школи №19 Надія Круковська (4-В), Ольга Круковська (6-А) та їхня старша сестра відрізали довге волосся для того, аби віддати його на перуки для онкохворих дітей.

Про це повідомляють на офіційній сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Відрізане волосся дівчата віддали у благодійний фонд «Крила надії».

Зауважимо, що в усьому світі й в Україні загалом існує соціальна ініціатива «Hair for Share», коли люди з довгим волоссям обрізують його і віддають для виготовлення перук для онкохворих, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії.

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Теги: «Hair for Share», волосся, онкологія, перуки
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