У Луцьку троє сестер віддали своє волосся на перуки онкохворим дітям
Сьогодні, 09:20
Учениці луцької школи №19 Надія Круковська (4-В), Ольга Круковська (6-А) та їхня старша сестра відрізали довге волосся для того, аби віддати його на перуки для онкохворих дітей.
Про це повідомляють на офіційній сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Відрізане волосся дівчата віддали у благодійний фонд «Крила надії».
Зауважимо, що в усьому світі й в Україні загалом існує соціальна ініціатива «Hair for Share», коли люди з довгим волоссям обрізують його і віддають для виготовлення перук для онкохворих, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Відрізане волосся дівчата віддали у благодійний фонд «Крила надії».
Зауважимо, що в усьому світі й в Україні загалом існує соціальна ініціатива «Hair for Share», коли люди з довгим волоссям обрізують його і віддають для виготовлення перук для онкохворих, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії.
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