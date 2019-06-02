У Луцьку троє сестер віддали своє волосся на перуки онкохворим дітям

Учениці луцької школи №19(4-В),(6-А) та їхня старша сестра відрізали довге волосся для того, аби віддати його на перуки для онкохворих дітей.Про це повідомляють на офіційній сторінці навчального закладу у фейсбуці.Відрізане волосся дівчата віддали у благодійний фонд «Крила надії».Зауважимо, що в усьому світі й в Україні загалом існує соціальна ініціатива «Hair for Share», коли люди з довгим волоссям обрізують його і віддають для виготовлення перук для онкохворих, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії.