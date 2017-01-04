В громаді на Волині на посипання доріг під час снігопаду витрачають до 250 тисяч гривень за добу
Сьогодні, 09:40
Під час снігопадів та ожеледиці на посипання доріг протиожеледними сумішами в Луцькій громаді затрачають від 200 до 250 тисяч гривень за один нічний виїзд снігоприбиральної техніки.
Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
З його слів, комунальники працюють вночі, проте у випадку снігопадів та погіршення погодних умов снігоочисна техніка виїжджає і в денний період.
"Буває, що за ніч, коли сильний снігопад, витрачаємо 200-250 тисяч гривень по громаді. Робимо посипання щебеневими, соляними сумішами, сіллю. Ми працюємо по факту. Наперед дороги ми не можемо посипати, бо не дозволяє технологія. Щоб спрацьовувати наперед, потрібно поливати дороги емульсією. Ми сиплемо сіль", – говорить Володимир Марценюк.
Автомобільні дороги і тротуари в Луцьку нині прибирають працівники "Луцькспецкомунтрансу". З утворенням Луцької тергромади дороги посипають і в навколишніх селах, які до неї увійшли. Зі слів Володимира Марценюка, стабільно залучають п'ять автівок для прибирання доріг та п'ять автівок для прибирання тротуарів.
"Ми посипаємо всі дороги в громаді, які не обслуговує Служба автомобільних доріг. Зазвичай виїжджає два автомобілі: один в сторону Прилуцького, один – у сторону Великого Омеляника та Забороля, які з'їжджаються десь в Жидичині", – каже посадовець.
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Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.
З його слів, комунальники працюють вночі, проте у випадку снігопадів та погіршення погодних умов снігоочисна техніка виїжджає і в денний період.
"Буває, що за ніч, коли сильний снігопад, витрачаємо 200-250 тисяч гривень по громаді. Робимо посипання щебеневими, соляними сумішами, сіллю. Ми працюємо по факту. Наперед дороги ми не можемо посипати, бо не дозволяє технологія. Щоб спрацьовувати наперед, потрібно поливати дороги емульсією. Ми сиплемо сіль", – говорить Володимир Марценюк.
Автомобільні дороги і тротуари в Луцьку нині прибирають працівники "Луцькспецкомунтрансу". З утворенням Луцької тергромади дороги посипають і в навколишніх селах, які до неї увійшли. Зі слів Володимира Марценюка, стабільно залучають п'ять автівок для прибирання доріг та п'ять автівок для прибирання тротуарів.
"Ми посипаємо всі дороги в громаді, які не обслуговує Служба автомобільних доріг. Зазвичай виїжджає два автомобілі: один в сторону Прилуцького, один – у сторону Великого Омеляника та Забороля, які з'їжджаються десь в Жидичині", – каже посадовець.
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