Коронавірус на Волині: 376 людей захворіли, 7 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 376 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 21 дитина та 6 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 712,Летальних випадків (осіб) – 7, з них:Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (2), та Ківерцівська ТГ (3);Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ (2).методом ПЛР (осіб) – 714,методом ІФА (осіб) – 119.– 324 хворих:Луцька ТГ – 251 хворихБоратинська ТГ – 27 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 5 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихКолківська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 20 хворихТорчинська ТГ – 7 хворихЦуманська ТГ — 4 хворих– 20 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 16 хворихІваничівська ТГ– 2 хворихНововолинська ТГ – 2 хворих– 12 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 12 хворих– 20 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 1хворийКовельська ТГ – 10 хворихЛюбомльська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 2 хворихСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 102 464 (з них дітей – 7129 та медичних працівників – 4394),одужали ( осіб) – 97 235 (з них дітей – 6597 та медичних працівників –4246),летальних випадків (осіб) –2144 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).методом ПЛР (осіб) – 403 683,методом ІФА (осіб) –209 396.За добу 21 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3197 щеплень. Першою дозою щепили 1025 осіб та другою дозою – 2171 осіб, додатковою дозою -1 особа.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 316 176 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 276 431 людина, додаткову дозу – 1 людина. Загалом проведено 592 608 щеплень.