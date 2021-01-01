Коронавірус на Волині: 376 людей захворіли, 7 – померли
Сьогодні, 09:46
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 376 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 21 дитина та 6 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 712,
Летальних випадків (осіб) – 7, з них:
Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (2), та Ківерцівська ТГ (3);
Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ (2).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 714,
методом ІФА (осіб) – 119.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 324 хворих:
Луцька ТГ – 251 хворих
Боратинська ТГ – 27 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 5 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Торчинська ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ — 4 хворих
Володимир-Волинський район – 20 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 16 хворих
Іваничівська ТГ– 2 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 12 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12 хворих
Ковельський район – 20 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1хворий
Ковельська ТГ – 10 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 102 464 (з них дітей – 7129 та медичних працівників – 4394),
одужали ( осіб) – 97 235 (з них дітей – 6597 та медичних працівників –4246),
летальних випадків (осіб) –2144 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 403 683,
методом ІФА (осіб) –209 396.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 21 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3197 щеплень. Першою дозою щепили 1025 осіб та другою дозою – 2171 осіб, додатковою дозою -1 особа.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 316 176 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 276 431 людина, додаткову дозу – 1 людина. Загалом проведено 592 608 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 712,
Летальних випадків (осіб) – 7, з них:
Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (2), та Ківерцівська ТГ (3);
Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ (2).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 714,
методом ІФА (осіб) – 119.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 324 хворих:
Луцька ТГ – 251 хворих
Боратинська ТГ – 27 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 5 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Торчинська ТГ – 7 хворих
Цуманська ТГ — 4 хворих
Володимир-Волинський район – 20 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 16 хворих
Іваничівська ТГ– 2 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 12 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 12 хворих
Ковельський район – 20 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1хворий
Ковельська ТГ – 10 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 102 464 (з них дітей – 7129 та медичних працівників – 4394),
одужали ( осіб) – 97 235 (з них дітей – 6597 та медичних працівників –4246),
летальних випадків (осіб) –2144 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 403 683,
методом ІФА (осіб) –209 396.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 21 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3197 щеплень. Першою дозою щепили 1025 осіб та другою дозою – 2171 осіб, додатковою дозою -1 особа.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 316 176 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 276 431 людина, додаткову дозу – 1 людина. Загалом проведено 592 608 щеплень.
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