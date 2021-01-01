На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО

Микуліна Михайла Михайловича, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани Хустського району Закарпатської області.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах.



Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, поліція просить невідкладно повідомляти за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оперативники карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани Хустського району Закарпатської області.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах.зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, поліція просить невідкладно повідомляти за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію