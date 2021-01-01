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На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО

На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО
Оперативники карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукують Микуліна Михайла Михайловича, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани Хустського району Закарпатської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Розшукуваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах.

Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.
На Волині майже рік розшукують злочинця із Закарпаття. ФОТО

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, поліція просить невідкладно повідомляти за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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