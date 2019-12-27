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Де у Луцьку можна купити новорічні подарунки із замком Любарта. ВІДЕО

Де у Луцьку можна купити новорічні подарунки із замком Любарта. ВІДЕО
Луцький замок – це перше, що гостям міста порадять відвідати лучани. Та й загалом чимало туристів приїздять до обласного центру Волині, аби на власні очі побачити чудово збережену архітектурну пам’ятку, яку всі знають із 200-сотгривневої купюри. І часто привозять додому сувеніри із зображенням замку Любарта, які виготовляють в міському центрі туризму.

Про це пише 12 канал.

Серед ідей для подарунку: сувенірні ялинкові прикраси по 220 гривень. А ще – шкарпетки, які грітимуть холодними вечорами. Вартують вони 80 гривень. Парочка – особлива, адже на кожній шкарпетці – свій символ. На одній зображена вежа замку, на іншій – кликун.

Придбати новорічні сувеніри із символікою Луцька можна у Центрі туристичної інформації та послуг, що на Лесі Українки. А вже до наступних свят сувенірну колекцію обіцяють збагатити новими приємними подарунками.

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Теги: Луцьк, новорічні подарунки, прикраси
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