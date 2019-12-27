Де у Луцьку можна купити новорічні подарунки із замком Любарта. ВІДЕО





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Серед ідей для подарунку: сувенірні ялинкові прикраси по 220 гривень. А ще – шкарпетки, які грітимуть холодними вечорами. Вартують вони 80 гривень. Парочка – особлива, адже на кожній шкарпетці – свій символ. На одній зображена вежа замку, на іншій – кликун.



Придбати новорічні сувеніри із символікою Луцька можна у Центрі туристичної інформації та послуг, що на Лесі Українки. А вже до наступних свят сувенірну колекцію обіцяють збагатити новими приємними подарунками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький замок – це перше, що гостям міста порадять відвідати лучани. Та й загалом чимало туристів приїздять до обласного центру Волині, аби на власні очі побачити чудово збережену архітектурну пам’ятку, яку всі знають із 200-сотгривневої купюри. І часто привозять додому сувеніри із зображенням замку Любарта, які виготовляють в міському центрі туризму.Про це пише 12 канал Серед ідей для подарунку: сувенірні ялинкові прикраси по 220 гривень. А ще – шкарпетки, які грітимуть холодними вечорами. Вартують вони 80 гривень. Парочка – особлива, адже на кожній шкарпетці – свій символ. На одній зображена вежа замку, на іншій – кликун.Придбати новорічні сувеніри із символікою Луцька можна у Центрі туристичної інформації та послуг, що на Лесі Українки. А вже до наступних свят сувенірну колекцію обіцяють збагатити новими приємними подарунками.

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