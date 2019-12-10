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У Луцьку заговорили про підвищення тарифу на проїзд в тролейбусах. ВІДЕО

У Луцьку заговорили про підвищення тарифу на проїзд в тролейбусах. ВІДЕО
Економічно обгрунтований тариф на проїзд у тролейбусі для обласного центру Волині – 9-11 гривень.

Про це заявив керівник КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц, пише 12 канал.

В автопарку підприємства 55 тролейбусів. З них – 22 старі, які більше ламаються, аніж їздять. Зараз на ремонті 5 тролейбусів. Через те, що транспорту так багато років, нових деталей майже не знайти.

Потребує заміни і частина електромереж. Щонайменше 24 кілометри у Луцьку – потрібно замінити. За висновком експертів, на цій відстані мідні проводи стерлися. З обов’язкових 9 міліметрів, – до семи і нижче. Лінії по трохи замінюють, але не так швидко, як би хотілося – на це теж потрібні кошти.

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Теги: Волинь, Луцьк, тролейбуси, ціна, проїзд
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