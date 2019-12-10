У Луцьку заговорили про підвищення тарифу на проїзд в тролейбусах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Економічно обгрунтований тариф на проїзд у тролейбусі для обласного центру Волині – 9-11 гривень.
Про це заявив керівник КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц, пише 12 канал.
В автопарку підприємства 55 тролейбусів. З них – 22 старі, які більше ламаються, аніж їздять. Зараз на ремонті 5 тролейбусів. Через те, що транспорту так багато років, нових деталей майже не знайти.
Потребує заміни і частина електромереж. Щонайменше 24 кілометри у Луцьку – потрібно замінити. За висновком експертів, на цій відстані мідні проводи стерлися. З обов’язкових 9 міліметрів, – до семи і нижче. Лінії по трохи замінюють, але не так швидко, як би хотілося – на це теж потрібні кошти.
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Про це заявив керівник КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц, пише 12 канал.
В автопарку підприємства 55 тролейбусів. З них – 22 старі, які більше ламаються, аніж їздять. Зараз на ремонті 5 тролейбусів. Через те, що транспорту так багато років, нових деталей майже не знайти.
Потребує заміни і частина електромереж. Щонайменше 24 кілометри у Луцьку – потрібно замінити. За висновком експертів, на цій відстані мідні проводи стерлися. З обов’язкових 9 міліметрів, – до семи і нижче. Лінії по трохи замінюють, але не так швидко, як би хотілося – на це теж потрібні кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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