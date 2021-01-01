Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині





Про це свідчать дані



Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі України. У Чернігівській та Сумській областях вночі буде до -24°...-25°. У Київській, Житомирській та Рівненській - до -19°...-22°, а у Волинській та Черкаській очікується до -16°...-17°. На решті території буде значно тепліше: -7°...-12°, на крайньому сході та місцями на півдні - до -5°, а в Криму вночі очікується близько нуля.



За прогнозом, вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде -10°...-17°, у центральних областях -4°...-12°, на південному заході -4°...-7°, на півдні -2°...-4°. Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1°...+4°.



У Києві 31 грудня вдень буде до -13°, а вночі вдарить мороз у -22°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 грудня 2021 року в Україні вдарять потужні морози. Місцями нічна температура опуститься до -17°...-25°.Про це свідчать дані Погода УНІАН. Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі України. У Чернігівській та Сумській областях вночі буде до -24°...-25°. У Київській, Житомирській та Рівненській - до -19°...-22°, ата Черкаській очікується до -16°...-17°. На решті території буде значно тепліше: -7°...-12°, на крайньому сході та місцями на півдні - до -5°, а в Криму вночі очікується близько нуля.За прогнозом, вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде -10°...-17°, у центральних областях -4°...-12°, на південному заході -4°...-7°, на півдні -2°...-4°. Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1°...+4°.У Києві 31 грудня вдень буде до -13°, а вночі вдарить мороз у -22°.

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