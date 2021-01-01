У Луцьку зранку зіткнулися три автівки. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



Аварія сталася сьогодні, 22 грудня. На дорозі зіткнулися три автомобілі Opel, Peugeot і Skoda.



Машини зазнали механічних пошкоджень.









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