У Луцьку зранку зіткнулися три автівки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:58
У Луцьку на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує «Конкурент».
Аварія сталася сьогодні, 22 грудня. На дорозі зіткнулися три автомобілі Opel, Peugeot і Skoda.
Машини зазнали механічних пошкоджень.
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Про це інформує «Конкурент».
Аварія сталася сьогодні, 22 грудня. На дорозі зіткнулися три автомобілі Opel, Peugeot і Skoda.
Машини зазнали механічних пошкоджень.
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