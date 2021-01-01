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У Луцьку зранку зіткнулися три автівки. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку зранку зіткнулися три автівки. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує «Конкурент».

Аварія сталася сьогодні, 22 грудня. На дорозі зіткнулися три автомобілі Opel, Peugeot і Skoda.

Машини зазнали механічних пошкоджень.




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Теги: ДТП, Луцьк
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