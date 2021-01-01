Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 52 людини перебувають під високими потоками кисню, 9 - у реанміації, 3 – в критичному стані, 1 – під апаратом ШВЛ, 23 хворих – у важкому стані. Поступило за минулу добу 5 людей, виписали – 7, хворі спожили 1,7 тонни кисню, залишалося 9,3 тонни кисню, дозаправили майже 13 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 22 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 69 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 52 людини перебувають під високими потоками кисню, 9 - у реанміації, 3 – в критичному стані, 1 – під апаратом ШВЛ, 23 хворих – у важкому стані. Поступило за минулу добу 5 людей, виписали – 7, хворі спожили 1,7 тонни кисню, залишалося 9,3 тонни кисню, дозаправили майже 13 тонн кисню.

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