Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
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Зранку 22 грудня в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 69 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 52 людини перебувають під високими потоками кисню, 9 - у реанміації, 3 – в критичному стані, 1 – під апаратом ШВЛ, 23 хворих – у важкому стані. Поступило за минулу добу 5 людей, виписали – 7, хворі спожили 1,7 тонни кисню, залишалося 9,3 тонни кисню, дозаправили майже 13 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 52 людини перебувають під високими потоками кисню, 9 - у реанміації, 3 – в критичному стані, 1 – під апаратом ШВЛ, 23 хворих – у важкому стані. Поступило за минулу добу 5 людей, виписали – 7, хворі спожили 1,7 тонни кисню, залишалося 9,3 тонни кисню, дозаправили майже 13 тонн кисню.
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