На Волині провели унікальну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 12:45
Команда лікарів Ковельського МТМО успішно провела складну операцію на сонній артерії пацієнту, який знаходився у передінсультному стані.
Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.
Хворий 1965 року народження звернувся у відділення інтервенційної радіології зі скаргами на головні болі і періодичні запаморочення. Після проведення ультразвукової доплерографії судин шиї діагностовано стеноз (звуження) лівої внутрішньої сонної артерії. Судина, яка постачає кров до головного мозку, була перекрита атеросклеротичною бляшкою на 80%.
Бригада судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела відкриту операцію – ендартеректомію внутрішньої сонної артерії (видалення атеросклеротичної бляшки). Це дозволило повністю відновити просвіт судини та кровотік і звести ризик виникнення інсульту до мінімуму.
Нині скарг у пацієнта немає, він виписаний додому.
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Про це сьогодні, 22 грудня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.
Хворий 1965 року народження звернувся у відділення інтервенційної радіології зі скаргами на головні болі і періодичні запаморочення. Після проведення ультразвукової доплерографії судин шиї діагностовано стеноз (звуження) лівої внутрішньої сонної артерії. Судина, яка постачає кров до головного мозку, була перекрита атеросклеротичною бляшкою на 80%.
Бригада судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела відкриту операцію – ендартеректомію внутрішньої сонної артерії (видалення атеросклеротичної бляшки). Це дозволило повністю відновити просвіт судини та кровотік і звести ризик виникнення інсульту до мінімуму.
Нині скарг у пацієнта немає, він виписаний додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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