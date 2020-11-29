На Волині депутата районної ради покарали громадськими роботами

Суд призначив депутату Іваничівської районної ради, визнаному винним у неподанні декларації особи, покарання у виді 150 годин громадських робіт.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимир-Волинської окружної прокуратури Іваничівський районний суд призначив депутату Іваничівської районної ради, визнаному винним у неподанні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-3 КК України), покарання у виді 150 годин громадських робіт.Окрім того суд на один рік позбавив обранця громади права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.З'ясувалося, що колишній депутат районної ради умисно, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», не подав, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік – за що і притягнутий нині до відповідальності.