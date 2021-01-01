«Катастрофічна ситуація»: у Боголюбах немає місць у дитсадку, який працює в частині школи

У Боголюбському старостинському окрузі (села Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж) гостро стоїть проблема нестачі місць у дитсадках.Про це під час сесії Луцької міської ради повідомила староста округуПід час звіту про роботу старости Боголюбського старостинського округу Марії Якубовської депутат(фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ») запитав про пріоритети у подальшій діяльності.Натомість староста зауважила, що головна проблема округу, яку потрібно вирішити, – це нестача місць у дитячих садочках.«Люди почали селитися у наближені до Луцька села, отримувати квартири, будуватися, а тому почали з міста везти дітей в дитячі садочки в Тарасове і Боголюби. Катастрофічна ситуація, зокрема, у боголюбському дитячому садочку, бо він діє у приміщенні школи. Раніше школа була розрахована на 206 дітей, а сьогодні там – вже 400», - сказала Марія Якубовська.Вона зауважила, що варто розглянути можливість побудови великого дитячого садочка між селами Тарасове і Боголюби.«Я розумію, що це дуже вартісний проект. Але, можливо, у 2022 році можна було б принаймні виготовити проектно-кошторисну документацію і почати процес. У Боголюбах це вирішило б питання з функціонуванням дитсадка при школі, в якій вже бракує місця, а для дітей з Тарасового теж би додалося місць», - сказала староста округу.За її словами, між селами Тарасове і Боголюби є вільна ділянка на 5 гектарів.