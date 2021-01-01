«Катастрофічна ситуація»: у Боголюбах немає місць у дитсадку, який працює в частині школи
Сьогодні, 12:52
У Боголюбському старостинському окрузі (села Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці, Озденіж) гостро стоїть проблема нестачі місць у дитсадках.
Про це під час сесії Луцької міської ради повідомила староста округу Марія Якубовська.
Під час звіту про роботу старости Боголюбського старостинського округу Марії Якубовської депутат Тарас Шкітер (фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ») запитав про пріоритети у подальшій діяльності.
Натомість староста зауважила, що головна проблема округу, яку потрібно вирішити, – це нестача місць у дитячих садочках.
«Люди почали селитися у наближені до Луцька села, отримувати квартири, будуватися, а тому почали з міста везти дітей в дитячі садочки в Тарасове і Боголюби. Катастрофічна ситуація, зокрема, у боголюбському дитячому садочку, бо він діє у приміщенні школи. Раніше школа була розрахована на 206 дітей, а сьогодні там – вже 400», - сказала Марія Якубовська.
Вона зауважила, що варто розглянути можливість побудови великого дитячого садочка між селами Тарасове і Боголюби.
«Я розумію, що це дуже вартісний проект. Але, можливо, у 2022 році можна було б принаймні виготовити проектно-кошторисну документацію і почати процес. У Боголюбах це вирішило б питання з функціонуванням дитсадка при школі, в якій вже бракує місця, а для дітей з Тарасового теж би додалося місць», - сказала староста округу.
За її словами, між селами Тарасове і Боголюби є вільна ділянка на 5 гектарів.
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Про це під час сесії Луцької міської ради повідомила староста округу Марія Якубовська.
Під час звіту про роботу старости Боголюбського старостинського округу Марії Якубовської депутат Тарас Шкітер (фракція «Громадянський рух «СВІДОМІ») запитав про пріоритети у подальшій діяльності.
Натомість староста зауважила, що головна проблема округу, яку потрібно вирішити, – це нестача місць у дитячих садочках.
«Люди почали селитися у наближені до Луцька села, отримувати квартири, будуватися, а тому почали з міста везти дітей в дитячі садочки в Тарасове і Боголюби. Катастрофічна ситуація, зокрема, у боголюбському дитячому садочку, бо він діє у приміщенні школи. Раніше школа була розрахована на 206 дітей, а сьогодні там – вже 400», - сказала Марія Якубовська.
Вона зауважила, що варто розглянути можливість побудови великого дитячого садочка між селами Тарасове і Боголюби.
«Я розумію, що це дуже вартісний проект. Але, можливо, у 2022 році можна було б принаймні виготовити проектно-кошторисну документацію і почати процес. У Боголюбах це вирішило б питання з функціонуванням дитсадка при школі, в якій вже бракує місця, а для дітей з Тарасового теж би додалося місць», - сказала староста округу.
За її словами, між селами Тарасове і Боголюби є вільна ділянка на 5 гектарів.
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Коментарі 2
А другу вільну ділянку на 8га вона перед виборами за безцінь Продала!!!
А другу вільну ділянку 8га Вона перед виборами за безцінь Продала!!!
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