Розповіли, у якому стані волинська сім'я, що отруїлася чадним газом





Про це розповіла Людмила Потягайло.



Діти та дорослі перебували у відділенні анестезіології. "Зараз їх стан задовільний. Батьків будемо виписувати з лікарні, а по дітях вирішується питання щодо переведення їх з реанімації у дитяче відділення", — каже Людмила Потягайло. Додає: загрози їхньому життю немає.



Подія трапилася у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району. Екстрена медична допомога прибула на виклик, бо батьки скаржилися на погане самопочуття дитини, — каже завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, при огляді медики діагностували у всіх членів сім'ї отруєння чадним газом.



Матір, батька та двох дівчаток 2-ох і 4-ох років госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні, 21 грудня о 9:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє дорослих та двоє дітей напередодні, 21 грудня, отруїлися чадним газом . Їх госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні. Нині їхній стан задовільний.Про це розповіла Суспільному медична директорка закладуДіти та дорослі перебували у відділенні анестезіології. "Зараз їх стан задовільний. Батьків будемо виписувати з лікарні, а по дітях вирішується питання щодо переведення їх з реанімації у дитяче відділення", — каже Людмила Потягайло. Додає: загрози їхньому життю немає.Подія трапилася у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району. Екстрена медична допомога прибула на виклик, бо батьки скаржилися на погане самопочуття дитини, — каже завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, при огляді медики діагностували у всіх членів сім'ї отруєння чадним газом.Матір, батька та двох дівчаток 2-ох і 4-ох років госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні, 21 грудня о 9:00.

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