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Розповіли, у якому стані волинська сім'я, що отруїлася чадним газом

Розповіли, у якому стані волинська сім'я, що отруїлася чадним газом
Двоє дорослих та двоє дітей напередодні, 21 грудня, отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні. Нині їхній стан задовільний.

Про це розповіла Суспільному медична директорка закладу Людмила Потягайло.

Діти та дорослі перебували у відділенні анестезіології. "Зараз їх стан задовільний. Батьків будемо виписувати з лікарні, а по дітях вирішується питання щодо переведення їх з реанімації у дитяче відділення", — каже Людмила Потягайло. Додає: загрози їхньому життю немає.

Подія трапилася у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району. Екстрена медична допомога прибула на виклик, бо батьки скаржилися на погане самопочуття дитини, — каже завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. З його слів, при огляді медики діагностували у всіх членів сім'ї отруєння чадним газом.

Матір, батька та двох дівчаток 2-ох і 4-ох років госпіталізували до Камінь-Каширської районної лікарні, 21 грудня о 9:00.

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Теги: отруєння, чадний газ, Камінь-Каширський
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