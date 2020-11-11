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Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*

Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Тільки уявити можемо, скільки клопотів та приготувань чекає напередодні свят. Тут і ялинку прикрасити, і подарунки встигнути придбати, і себе гарними зробити, і всіх привітати, а ще й стіл святковий накрити! І так, щоб смачно, і, як-то кажуть, «не за всі гроші».

З останнім у нагоді точно стане нова торгова мережа напівфабрикатів «Сам Удома», створена ресторатором з 15-річним досвідом Романом Хорзовим («Дядя Pizza», «Моджо»).

Хоч бренд ще "молодий", він вже встиг закохати в себе і багатьох лучан, і ковельчан, у місті яких вже теж є магазин-виробництво «Сам Удома».

У асортименті мережі завжди є смачні і якісні домашні страви: пельмені, вареники, сирники, млинці, котлети, голубці, піца на дровах тощо. Всі страви – найвищої якості, за домашніми рецептами, але з ресторанним підходом та виконанням.

Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*


На сертифікованому за всіма нормами виробництві «Сам Удома» вся продукція на різних стадіях проходить потрійний контроль, а тому точно є смачною та якісною.

Але ж на свято хочеться чогось оригінального, бенкетного!

Тому мережа «Сам Удома» підготувала для покупців сезонні страви-новинки до новорічного-різдвяного столу:

• Штруделі солоні й солодкі (лосось/шпинат, печене курча/овочі, мак/вишня/горіх, яблуко/груша/карамель) від 95 грн/500г
• Традиційне домашнє м’ясне (ковбаса домашня, бочок, грудинка, паштет, м’ясні рулети, фаршировані перці) від 88 грн./1 кг
• Оригінальні делікатеси (мус-паштет по-французьки з ягідним джемом, печінковий торт, французькі пироги «Кіш», лазанья, свинні медальйони в беконі) 99 грн./500г
• Пісні святкові страви (скумбрія з овочами, голубці та перці з грибами тощо) від 78 грн./1 кг

Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*
Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*


Всі страви продають вже у готовому або напівготовому вигляді, тому їх легко допекти або просто розігріти. Тож, раз-два – і святковий стіл накритий. Детальні рецепти приготування – на сайті samudoma.com.ua. Тут можна глянути і повний асортимент продукції.

Дітей же обов’язково пораду новинка мережі – натуральні сирки в шоколаді. Є як класичні без начинки, так і з наповненням (карамель або шоколад). А ще – тематичні «сніговички-сировички» без шоколаду, але - не менш смачні!

Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*


«Знаєте, якщо щиро, то ми багато думаємо про їжу, щоб вас чимось постійно дивувати, щоб вам було смачно! І головне – щоб ви не стояли годинами біля плити, а займалися улюбленими справами і проводили час з близькими! Життя одне, а їжі ми зробили багато! Спробуйте! І «чін-чін» за вас в ці новорічні свята», – звертається команда мережі «Сам удома» до своїх клієнтів.

Адреси магазинів мережі:

Луцьк:
1. Вул. Набережна,10
2. Пр-кт Президента Грушевського, 1 (навпроти центрального басейну)
3. Вул. Сенаторки Левчанівської, 13 (біля Старого ринку)
4. Вул.Гордіюк, 49 («Північний ринок»)
5. Вул. Конякіна, 44 (ринок)
6. Липини, вул. Шевченка, 69г (кінцева 32-го маршруту)

Ковель:
Вул. Сагайдачного, 6В (район «Автовокзалу»)

www.samudoma.com.ua
+380631238800

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Теги: Сам удома, Роман Хорзов, напівфабрикати
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