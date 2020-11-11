Новорічний стіл майже по-ресторанному – від нової торгової марки «Сам Удома»*





З останнім у нагоді точно стане нова торгова мережа напівфабрикатів «Сам Удома», створена ресторатором з 15-річним досвідом Романом Хорзовим («Дядя Pizza», «Моджо»).



Хоч бренд ще "молодий", він вже встиг закохати в себе і багатьох лучан, і ковельчан, у місті яких вже теж є магазин-виробництво «Сам Удома».



У асортименті мережі завжди є смачні і якісні домашні страви: пельмені, вареники, сирники, млинці, котлети, голубці, піца на дровах тощо. Всі страви – найвищої якості, за домашніми рецептами, але з ресторанним підходом та виконанням.







На сертифікованому за всіма нормами виробництві «Сам Удома» вся продукція на різних стадіях проходить потрійний контроль, а тому точно є смачною та якісною.



Але ж на свято хочеться чогось оригінального, бенкетного!



Тому мережа «Сам Удома» підготувала для покупців сезонні страви-новинки до новорічного-різдвяного столу:



• Штруделі солоні й солодкі (лосось/шпинат, печене курча/овочі, мак/вишня/горіх, яблуко/груша/карамель) від 95 грн/500г

• Традиційне домашнє м’ясне (ковбаса домашня, бочок, грудинка, паштет, м’ясні рулети, фаршировані перці) від 88 грн./1 кг

• Оригінальні делікатеси (мус-паштет по-французьки з ягідним джемом, печінковий торт, французькі пироги «Кіш», лазанья, свинні медальйони в беконі) 99 грн./500г

• Пісні святкові страви (скумбрія з овочами, голубці та перці з грибами тощо) від 78 грн./1 кг







Всі страви продають вже у готовому або напівготовому вигляді, тому їх легко допекти або просто розігріти. Тож, раз-два – і святковий стіл накритий. Детальні рецепти приготування – на сайті



Дітей же обов’язково пораду новинка мережі – натуральні сирки в шоколаді. Є як класичні без начинки, так і з наповненням (карамель або шоколад). А ще – тематичні «сніговички-сировички» без шоколаду, але - не менш смачні!







«Знаєте, якщо щиро, то ми багато думаємо про їжу, щоб вас чимось постійно дивувати, щоб вам було смачно! І головне – щоб ви не стояли годинами біля плити, а займалися улюбленими справами і проводили час з близькими! Життя одне, а їжі ми зробили багато! Спробуйте! І «чін-чін» за вас в ці новорічні свята», – звертається команда мережі «Сам удома» до своїх клієнтів.



Адреси магазинів мережі:



Луцьк:

1. Вул. Набережна,10

2. Пр-кт Президента Грушевського, 1 (навпроти центрального басейну)

3. Вул. Сенаторки Левчанівської, 13 (біля Старого ринку)

4. Вул.Гордіюк, 49 («Північний ринок»)

5. Вул. Конякіна, 44 (ринок)

6. Липини, вул. Шевченка, 69г (кінцева 32-го маршруту)



Ковель:

Вул. Сагайдачного, 6В (район «Автовокзалу»)



www.samudoma.com.ua

+380631238800



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тільки уявити можемо, скільки клопотів та приготувань чекає напередодні свят. Тут і ялинку прикрасити, і подарунки встигнути придбати, і себе гарними зробити, і всіх привітати, а ще й стіл святковий накрити! І так, щоб смачно, і, як-то кажуть, «не за всі гроші».З останнім у нагоді точно стане нова торгова мережа напівфабрикатів «Сам Удома», створена ресторатором з 15-річним досвідом(«Дядя Pizza», «Моджо»).Хоч бренд ще "молодий", він вже встиг закохати в себе і багатьох лучан, і ковельчан, у місті яких вже теж є магазин-виробництво «Сам Удома».У асортименті мережі завжди є смачні і якісні домашні страви: пельмені, вареники, сирники, млинці, котлети, голубці, піца на дровах тощо. Всі страви – найвищої якості, за домашніми рецептами, але з ресторанним підходом та виконанням.На сертифікованому за всіма нормами виробництві «Сам Удома» вся продукція на різних стадіях проходить потрійний контроль, а тому точно є смачною та якісною.Але ж на свято хочеться чогось оригінального, бенкетного!• Штруделі солоні й солодкі (лосось/шпинат, печене курча/овочі, мак/вишня/горіх, яблуко/груша/карамель) від 95 грн/500г• Традиційне домашнє м’ясне (ковбаса домашня, бочок, грудинка, паштет, м’ясні рулети, фаршировані перці) від 88 грн./1 кг• Оригінальні делікатеси (мус-паштет по-французьки з ягідним джемом, печінковий торт, французькі пироги «Кіш», лазанья, свинні медальйони в беконі) 99 грн./500г• Пісні святкові страви (скумбрія з овочами, голубці та перці з грибами тощо) від 78 грн./1 кгВсі страви продають вже у готовому або напівготовому вигляді, тому їх легко допекти або просто розігріти. Тож, раз-два – і святковий стіл накритий. Детальні рецепти приготування – на сайті samudoma.com.ua . Тут можна глянути і повний асортимент продукції.Дітей же обов’язково пораду новинка мережі –. Є як класичні без начинки, так і з наповненням (карамель або шоколад). А ще – тематичні «сніговички-сировички» без шоколаду, але - не менш смачні!«Знаєте, якщо щиро, то ми багато думаємо про їжу, щоб вас чимось постійно дивувати, щоб вам було смачно! І головне – щоб ви не стояли годинами біля плити, а займалися улюбленими справами і проводили час з близькими! Життя одне, а їжі ми зробили багато! Спробуйте! І «чін-чін» за вас в ці новорічні свята», – звертається команда мережі «Сам удома» до своїх клієнтів.Адреси магазинів мережі:1. Вул. Набережна,102. Пр-кт Президента Грушевського, 1 (навпроти центрального басейну)3. Вул. Сенаторки Левчанівської, 13 (біля Старого ринку)4. Вул.Гордіюк, 49 («Північний ринок»)5. Вул. Конякіна, 44 (ринок)6. Липини, вул. Шевченка, 69г (кінцева 32-го маршруту)Вул. Сагайдачного, 6В (район «Автовокзалу»)www.samudoma.com.ua+380631238800

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію