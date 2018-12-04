вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО

На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
Сьогодні вночі, 22 грудня, відпочивальники зруйнували і спалили дитячу гойдалку та паркан на рекреаційному пункті «Холодок», що у Маневицькому лісництві ДП «Маневицьке ЛГ».

Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ у Фейсбук.

Виявив факт вандалізму сьогодні вранці лісничий під час обходу.

«Відпочивальники, можливо, так грілися, не помітивши дров, які лісівники залишили на найбільш видному місці біля альтанок. Чи просто «розважалися» тільки їм зрозумілим дикунським способом», - йдеться у дописі.

На місці вже працювала поліція. Сліди злочину лишилися, іх зафіксували. Сподіваємося, особи винних буде оперативно встановлено.

Варто зазначити, що тільки на базі ДП «Маневицьке ЛГ» лісівники облаштували 17 великих зон відпочинку.

Лише одна із них - збудований цього року рекреаційний комплекс «Лісовичок» - є платним. І ціна за оренду бесідки більше символічна. Всі інші завжди прибрані і з запасом дров гостинно чекають людей.

Загалом на Волині лісівники збудували 123 великих та 655 малих зон рекреації.
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рекреаційний пункт, вандали, спалили гойдалку, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинській бригаді передали ікону, написану капеланом з Івано-Франківщини
Сьогодні, 14:38
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Скільки українців вже отримали «ковідну тисячу» і як витрачають гроші
Сьогодні, 13:49
Розповіли, у якому стані волинська сім'я, що отруїлася чадним газом
Сьогодні, 13:41
Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
На Волині вандали поглумилися над могилами. ФОТО На Волині вандали поглумилися над могилами. ФОТО
04 листопад, 12:34
На Волині камери зафіксували вандалів у парку: просять впізнати На Волині камери зафіксували вандалів у парку: просять впізнати
22 жовтень, 12:50
На Волині вандали зіпсували пам’ятники на братських могилах солдат. ФОТО На Волині вандали зіпсували пам’ятники на братських могилах солдат. ФОТО
19 жовтень, 15:42
П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
04 грудень, 2018, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинській бригаді передали ікону, написану капеланом з Івано-Франківщини
Сьогодні, 14:38
 0
На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Скільки українців вже отримали «ковідну тисячу» і як витрачають гроші
Сьогодні, 13:49
 0
Розповіли, у якому стані волинська сім'я, що отруїлася чадним газом
Сьогодні, 13:41
 0
Коли Луцьк отримає 17 нових тролейбусів
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8