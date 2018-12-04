На Волині у лісі вандали спалили дитячу гойдалку та паркан. ФОТО

Сьогодні вночі, 22 грудня, відпочивальники зруйнували і спалили дитячу гойдалку та паркан на рекреаційному пункті «Холодок», що у Маневицькому лісництві ДП «Маневицьке ЛГ».Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ у Фейсбук.Виявив факт вандалізму сьогодні вранці лісничий під час обходу.«Відпочивальники, можливо, так грілися, не помітивши дров, які лісівники залишили на найбільш видному місці біля альтанок. Чи просто «розважалися» тільки їм зрозумілим дикунським способом», - йдеться у дописі.На місці вже працювала поліція. Сліди злочину лишилися, іх зафіксували. Сподіваємося, особи винних буде оперативно встановлено.Варто зазначити, що тільки на базі ДП «Маневицьке ЛГ» лісівники облаштували 17 великих зон відпочинку.Лише одна із них - збудований цього року рекреаційний комплекс «Лісовичок» - є платним. І ціна за оренду бесідки більше символічна. Всі інші завжди прибрані і з запасом дров гостинно чекають людей.Загалом на Волині лісівники збудували 123 великих та 655 малих зон рекреації.