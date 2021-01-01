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Волинській бригаді передали ікону, написану капеланом з Івано-Франківщини

Волинській бригаді передали ікону, написану капеланом з Івано-Франківщини
Ікону Івана Воїна, яку написав отець-капелан з Івано-Франківщини Микола Мединський, передали бригаді, що дислокується у Володимирі.

Про це повідомляють на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.

Її передала воїнам 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого очільниця громадської організації «Крила матері» Діана Шевчук.

Святий образ займе почесне місце серед святинь Князівської бригади.

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Теги: Волинь, Володимир, бригада, ікона
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Сьогодні, 14:38
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