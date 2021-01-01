Волинській бригаді передали ікону, написану капеланом з Івано-Франківщини

Микола Мединський, передали бригаді, що дислокується у Володимирі.



Про це повідомляють на сторінці



Її передала воїнам 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого очільниця громадської організації «Крила матері» Діана Шевчук.



Святий образ займе почесне місце серед святинь Князівської бригади.

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