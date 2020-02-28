Інспектори з паркування: скільки грошей у міський бюджет «приносить» один муніципал





Про це йшлося 22 грудня під час пленарного засідання Луцької міської ради.



Директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що завдяки тому, що інспектори виявляють порушення паркування й виносять відповідні постанови, бюджет міста щомісяця отримує 120–200 тисяч гривень від діяльності одного інспектора з паркування.



«Зараз у нас 16 таких людей. Така кількість для того, аби вони були взаємозамінні. Спочатку це був лише один відділ, згодом довчили з різних відділів інспекторів. До кінця наступного року це буде повністю інспекторський склад», - сказала Юлія Сиротинська.



Зауважимо, що

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