Інспектори з паркування: скільки грошей у міський бюджет «приносить» один муніципал
Сьогодні, 14:58
У Луцьку в межах департаменту муніципальної варти є 16 інспекторів з паркування.
Про це йшлося 22 грудня під час пленарного засідання Луцької міської ради.
Директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що завдяки тому, що інспектори виявляють порушення паркування й виносять відповідні постанови, бюджет міста щомісяця отримує 120–200 тисяч гривень від діяльності одного інспектора з паркування.
«Зараз у нас 16 таких людей. Така кількість для того, аби вони були взаємозамінні. Спочатку це був лише один відділ, згодом довчили з різних відділів інспекторів. До кінця наступного року це буде повністю інспекторський склад», - сказала Юлія Сиротинська.
Зауважимо, що інспектори з паркування почали працювати у Луцьку в травні 2019 року.
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Про це йшлося 22 грудня під час пленарного засідання Луцької міської ради.
Директорка департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська зауважила, що завдяки тому, що інспектори виявляють порушення паркування й виносять відповідні постанови, бюджет міста щомісяця отримує 120–200 тисяч гривень від діяльності одного інспектора з паркування.
«Зараз у нас 16 таких людей. Така кількість для того, аби вони були взаємозамінні. Спочатку це був лише один відділ, згодом довчили з різних відділів інспекторів. До кінця наступного року це буде повністю інспекторський склад», - сказала Юлія Сиротинська.
Зауважимо, що інспектори з паркування почали працювати у Луцьку в травні 2019 року.
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Коментарі 1
Я ваших іспєкторів нах** вєртєл ))))
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