«Нова пошта» встановлює примірочні у відділеннях
Сьогодні, 16:01
«Нова пошта» успішно протестувала примірочні і планує встановити їх у всіх своїх відділеннях.
Про це інформують у пресслужбі пошти.
Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у відділення. На численні прохання клієнтів пошта вирішила дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі.
Пілотний проєкт запустили восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів. Для пілоту компанія обрала відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.
Усі примірочні Нової пошти обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.
Як скористатися
Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній. Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.
На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.
Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні – оформлює відмову.
Після запуску пілотного проєкту ми отримали схвальні відгуки від наших клієнтів. Тому було прийнято рішення масштабувати його на всю мережу компанії.
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Про це інформують у пресслужбі пошти.
Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у відділення. На численні прохання клієнтів пошта вирішила дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі.
Пілотний проєкт запустили восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів. Для пілоту компанія обрала відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.
Усі примірочні Нової пошти обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.
Як скористатися
Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній. Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.
На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.
Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні – оформлює відмову.
Після запуску пілотного проєкту ми отримали схвальні відгуки від наших клієнтів. Тому було прийнято рішення масштабувати його на всю мережу компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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