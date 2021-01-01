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«Нова пошта» встановлює примірочні у відділеннях

«Нова пошта» встановлює примірочні у відділеннях
«Нова пошта» успішно протестувала примірочні і планує встановити їх у всіх своїх відділеннях.

Про це інформують у пресслужбі пошти.

Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у відділення. На численні прохання клієнтів пошта вирішила дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі.

Пілотний проєкт запустили восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів. Для пілоту компанія обрала відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.
Усі примірочні Нової пошти обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.

Як скористатися

Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній. Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.

На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.

Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні – оформлює відмову.

Після запуску пілотного проєкту ми отримали схвальні відгуки від наших клієнтів. Тому було прийнято рішення масштабувати його на всю мережу компанії.

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Теги: Нова пошта. примірочні
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