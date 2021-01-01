У волинське село, куди не ходить автобус, приїхала мобільна бригада вакцинувати населення. ВІДЕО





Про це розповіла Ніна Казбан.



Жінка додає: "Приїзд медиків – важливий. Я б, наприклад, не поїхала у Любешів на щеплення". Нині вона прийшла вакцинуватися.



Мобільна бригада медиків увосьме приїхала у село, — каже фельдшер Володимир Корнелюк. З його слів, у селі проживає майже 700 людей, половина дорослого населення — вакциновані від коронавірусної інфекції.



Цього разу на вакцинацію записалися 24 людини. Шестеро людей виявили бажання щеплюватися вакциною CoronoVac, 18 — обрали Pfizer.



Степанида Клямар — одна із тих, хто прийшов на вакцинацію. Жінка розповіла, що важко перехворіла восени, була під апаратом штучної вентиляції легень. Нині вирішила зробити щеплення від COVID-19. Обрала CoronoVac.



Фельдшер Володимир Корнелюк каже, що переконувати селян у потребі вакцинуватися важко. "В основному якась є боязнь до щеплення, бо це щось нове. Ми стараємося пояснити, заспокоїти", — говорить лікарка Любешівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Алла Гук, яка оглядає людей перед вакцинацією.



Лікарка каже вакциною CoronoVac щеплюють усіх, хто прийде, бо флакон однодозовий. Додадає: на щеплення Pfizer попередньо складали списки охочих, бо флакон шестидозовий і ми не можемо розливати вакцину.



Про те, що приїде мобільна група медиків, людей попереджали завчасно, — говорить фельдшер Володимир Корнелюк. З його слів, нині у селі немає хворих на COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Великий Курінь Камінь-Каширського району за 18 кілометрів від кордону з Білоруссю та за 12 кілометрів від селища Любешів. Автобус зламався, майже місяць не їздить, а мобільна бригада для вакцинації приїхала.Про це розповіла Суспільному місцева жителькаЖінка додає: "Приїзд медиків – важливий. Я б, наприклад, не поїхала у Любешів на щеплення". Нині вона прийшла вакцинуватися.Мобільна бригада медиків увосьме приїхала у село, — каже фельдшер. З його слів, у селі проживає майже 700 людей, половина дорослого населення — вакциновані від коронавірусної інфекції.Цього разу на вакцинацію записалися 24 людини. Шестеро людей виявили бажання щеплюватися вакциною CoronoVac, 18 — обрали Pfizer.— одна із тих, хто прийшов на вакцинацію. Жінка розповіла, що важко перехворіла восени, була під апаратом штучної вентиляції легень. Нині вирішила зробити щеплення від COVID-19. Обрала CoronoVac.Фельдшер Володимир Корнелюк каже, що переконувати селян у потребі вакцинуватися важко. "В основному якась є боязнь до щеплення, бо це щось нове. Ми стараємося пояснити, заспокоїти", — говорить лікарка Любешівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Алла Гук, яка оглядає людей перед вакцинацією.Лікарка каже вакциною CoronoVac щеплюють усіх, хто прийде, бо флакон однодозовий. Додадає: на щеплення Pfizer попередньо складали списки охочих, бо флакон шестидозовий і ми не можемо розливати вакцину.Про те, що приїде мобільна група медиків, людей попереджали завчасно, — говорить фельдшер Володимир Корнелюк. З його слів, нині у селі немає хворих на COVID-19.

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