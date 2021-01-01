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Прийняли бюджет Луцька на 2022 рік. ЦИФРИ

Прийняли бюджет Луцька на 2022 рік. ЦИФРИ
У Луцькій міській раді затвердили бюджет на 2022 рік.

Відповідне рішення депутати прийняли під час сесії 22 грудня.

Зокрема, згідно з проектом бюджету, доходи Луцької міської територіальної громади становитимуть 2 мільярди 984 мільйони 750 тисяч 647 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 2 898 110 247 грн, доходи спеціального фонду бюджету громади – 86 640 400 грн.

Видатки бюджету визначили у сумі 3 038 845 647 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 2 мільярди 442 мільйони 359 тисяч 333 гривні, видатки спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 596 486 314 грн;

- повернення кредитів до бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 857 тисяч гривень;
- надання кредитів з бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 862 тисячі;
- профіцит за загальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 455 мільйонів 750 тисяч 914 гривень;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 509 мільйонів 850 тисяч 914 гривень.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що вперше Луцьк матиме доволі значну суму бюджету розвитку. У 2022 році становитиме 450 мільйонів гривень, тоді як у 2021 – майже вдвічі менше (245 мільйонів).

Поліщук також проаналізував основні капітальні статті видатків:

1. Капремонт вулиць - 190 млн грн:
- завершення реконструкції пр. Волі;
- завершення капремонту вул. Дубнівської;
- капремонт бул. Дружби Народів;
- початок реконструкції пр. Відродження;
2. Ремонт доріг — 55 млн грн.
3. Реалізація проекту по ДКП “Луцьктепло” - 50,8 млн грн:
- заміна насосів на котельнях, 43 шт.;
- заміна пальників 5 котелень;
- встановлення ІТП, 70 шт.;
- реконструкція ЦТП (заміна всього обладнання, перекриття дахів).
4.Ремонт дворів — 43 млн грн.
5. Реалізація проекту по придбанню тролейбусів — 17 тролейбусів (13 млн грн).
6. Капремонт фасаду і даху 5 школи — 13 млн грн.
7. Продовження будівництва Заборольського ліцею - 10 млн грн.
8. Капремонт мосту по вул. Шевченка — 10 млн грн.
9. Реконструкція полігону ТПВ в с. Брище — 10 млн грн.
10. Капремонт парку 900-річчя — 10 млн грн.
11. Будівництво спортивного стадіону на території 24 школи - 10 млн грн.
12. Будівництво 4 нових скверів:
- сквер біля профспілок на пр. Відродження;
- сквер на пр. Перемоги за приміщенням історичного факультету;
- сквер поруч з готелем “Україна”;
- сквер на розі вул. Львівська та вул. Даньшина;
13. Забезпечення житлом учасників АТО — 5 млн грн.
14. Будівництво 4 спортивних полів зі штучним покриттям — 3.5 млн грн.
15. Будівництво урбан-парку в сквері на пр. Соборності біля храму Всіх Святих землі Волинської — 3 млн грн.
16. Будівництво розумних зупинок та розумних табло — 3 млн грн.
17. Заміна освітлення на сучасне LED на вул. Ковельській, вул. Чернишевського, вул. Станіславського – 3 млн грн.
18. Капремонт даху КП “Луцька музична школа №3” - 1,5 млн грн.
19. Облаштування відеоспостереження на пр. Відродження — 1.4 млн грн.
20. Будівництво світлофорних об’єктів — 1 млн грн.

Депутати Луцькради дискутували про проект бюджету тривалий час. Зрештою, проголосували за поданий для розгляду проект рішення більшість голосів.

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Теги: бюджет, Луцьк, міськрада, варте уваги
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