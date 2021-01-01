Прийняли бюджет Луцька на 2022 рік. ЦИФРИ

У Луцькій міській раді затвердили бюджет на 2022 рік.Відповідне рішення депутати прийняли під час сесії 22 грудня.Зокрема, згідно з проектом бюджету, доходи Луцької міської територіальної громади становитимуть 2 мільярди 984 мільйони 750 тисяч 647 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 2 898 110 247 грн, доходи спеціального фонду бюджету громади – 86 640 400 грн.Видатки бюджету визначили у сумі 3 038 845 647 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 2 мільярди 442 мільйони 359 тисяч 333 гривні, видатки спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади – 596 486 314 грн;до бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 857 тисяч гривень;з бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 50 мільйонів 862 тисячі;за загальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 455 мільйонів 750 тисяч 914 гривень;за спеціальним фондом бюджету Луцької міської територіальної громади у сумі 509 мільйонів 850 тисяч 914 гривень.Луцький міський головазауважив, що вперше Луцьк матиме доволі значну суму бюджету розвитку. У 2022 році становитиме 450 мільйонів гривень, тоді як у 2021 – майже вдвічі менше (245 мільйонів).Поліщук також проаналізував основні капітальні статті видатків:1.- 190 млн грн:- завершення реконструкції пр. Волі;- завершення капремонту вул. Дубнівської;- капремонт бул. Дружби Народів;- початок реконструкції пр. Відродження;2.— 55 млн грн.3.- 50,8 млн грн:- заміна насосів на котельнях, 43 шт.;- заміна пальників 5 котелень;- встановлення ІТП, 70 шт.;- реконструкція ЦТП (заміна всього обладнання, перекриття дахів).— 43 млн грн.5.— 17 тролейбусів (13 млн грн).6.— 13 млн грн.7.- 10 млн грн.8.по вул. Шевченка — 10 млн грн.9.ТПВ в с. Брище — 10 млн грн.10.— 10 млн грн.11.на території 24 школи - 10 млн грн.12.- сквер біля профспілок на пр. Відродження;- сквер на пр. Перемоги за приміщенням історичного факультету;- сквер поруч з готелем “Україна”;- сквер на розі вул. Львівська та вул. Даньшина;13.— 5 млн грн.14.зі штучним покриттям — 3.5 млн грн.15.в сквері на пр. Соборності біля храму Всіх Святих землі Волинської — 3 млн грн.16.— 3 млн грн.17.на вул. Ковельській, вул. Чернишевського, вул. Станіславського – 3 млн грн.18.- 1,5 млн грн.19.на пр. Відродження — 1.4 млн грн.20.— 1 млн грн.Депутати Луцькради дискутували про проект бюджету тривалий час. Зрештою, проголосували за поданий для розгляду проект рішення більшість голосів.