На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
Сьогодні, 17:31
Сьогодні, о 10.37 год., на лінію 102 надійшло повідомлення з села на Маневиччині: заявники повідомили, що невідома особа винесла з будинку кошти та ювелірні вироби.
Про це повідомляє пресслужба
Зловмисниця проникла в будинок, який був відчиненим, і спокійно забрала ці речі. Всередині спав 9-річний хлопчик, який, прокинувшись, помітив, як жінка сідала в автомобіль зеленого кольору. Дитина сповістила про побачене дорослих, а ті – в поліцію.
Уже через 15 хвилин, за кілька кілометрів від місця злочину, наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який був в орієнтуванні. Всередині перебувало четверо осіб, при одній з жінок виявили грошові кошти та ювелірні вироби.
Наразі транспортний засіб і, ймовірно, крадені речі вилучили.
За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Жінка, яка проникла в помешкання, буде затримана відповідно до ст. 208 КПК України, свою вину визнає.
Правоохоронці встановлюють деталі події та з’ясовують, чи не причетна затримана група до вчинення аналогічних злочинів.
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Про це повідомляє пресслужба
Зловмисниця проникла в будинок, який був відчиненим, і спокійно забрала ці речі. Всередині спав 9-річний хлопчик, який, прокинувшись, помітив, як жінка сідала в автомобіль зеленого кольору. Дитина сповістила про побачене дорослих, а ті – в поліцію.
Уже через 15 хвилин, за кілька кілометрів від місця злочину, наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який був в орієнтуванні. Всередині перебувало четверо осіб, при одній з жінок виявили грошові кошти та ювелірні вироби.
Наразі транспортний засіб і, ймовірно, крадені речі вилучили.
За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Жінка, яка проникла в помешкання, буде затримана відповідно до ст. 208 КПК України, свою вину визнає.
Правоохоронці встановлюють деталі події та з’ясовують, чи не причетна затримана група до вчинення аналогічних злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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