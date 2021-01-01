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На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО

На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
Сьогодні, о 10.37 год., на лінію 102 надійшло повідомлення з села на Маневиччині: заявники повідомили, що невідома особа винесла з будинку кошти та ювелірні вироби.

Про це повідомляє пресслужба

Зловмисниця проникла в будинок, який був відчиненим, і спокійно забрала ці речі. Всередині спав 9-річний хлопчик, який, прокинувшись, помітив, як жінка сідала в автомобіль зеленого кольору. Дитина сповістила про побачене дорослих, а ті – в поліцію.

Уже через 15 хвилин, за кілька кілометрів від місця злочину, наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який був в орієнтуванні. Всередині перебувало четверо осіб, при одній з жінок виявили грошові кошти та ювелірні вироби.

Наразі транспортний засіб і, ймовірно, крадені речі вилучили.

За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Жінка, яка проникла в помешкання, буде затримана відповідно до ст. 208 КПК України, свою вину визнає.

Правоохоронці встановлюють деталі події та з’ясовують, чи не причетна затримана група до вчинення аналогічних злочинів.

На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО



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Теги: злодійка, Волинь
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