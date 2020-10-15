Перевтілення парку 900-річчя Луцька: з чого почнуть і скільки коштуватиме

У Луцьку взяли за мету зробити реконструкцію парку імені 900-річчя Луцька. У бюджеті вже на 2022 рік на це заклали 10 мільйонів.Про це йшлося під час сесійного засідання Луцької міської ради 22 грудня.Луцький міський головарозповів депутатам, що, за попередніми підрахунками, загалом реконструкція парку обійдеться приблизно у 40–50 мільйонів гривень.Поліщук зауважив, що місто за можливості виділятиме додаткові кошти на реконструкцію парку, а також сподівається на субвенцію з так званого соцеконому.У 2022 році, за словами міського голови, у парку, найперше, планують здійснити очистку водойм, адже це вимагає доступу до водойм важкої техніки, яка, якщо це робити після виконання певних робіт, зможе зруйнувати їхні результати. Наступного року також мають намір прокласти мережі для освітлення парку, а також визначення місця і прокласти мережі під для громадську вбиральню. Можливо, у 2022 році здійснять також вкладання твердої основи.Загалом планують повністю реалізувати цей проєкт за 2-3 роки.«Спільно зі фахівцями цієї галузі ми виступаємо за максимальне збереження природи і існуючого ландшафту, бо він є унікальним для нашого міста. Тому буде мінімальна кількість втручань в екосистему парку», - зауважив міський голова.