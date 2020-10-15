вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перевтілення парку 900-річчя Луцька: з чого почнуть і скільки коштуватиме

Перевтілення парку 900-річчя Луцька: з чого почнуть і скільки коштуватиме
У Луцьку взяли за мету зробити реконструкцію парку імені 900-річчя Луцька. У бюджеті вже на 2022 рік на це заклали 10 мільйонів.

Про це йшлося під час сесійного засідання Луцької міської ради 22 грудня.

Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів депутатам, що, за попередніми підрахунками, загалом реконструкція парку обійдеться приблизно у 40–50 мільйонів гривень.

Поліщук зауважив, що місто за можливості виділятиме додаткові кошти на реконструкцію парку, а також сподівається на субвенцію з так званого соцеконому.

У 2022 році, за словами міського голови, у парку, найперше, планують здійснити очистку водойм, адже це вимагає доступу до водойм важкої техніки, яка, якщо це робити після виконання певних робіт, зможе зруйнувати їхні результати. Наступного року також мають намір прокласти мережі для освітлення парку, а також визначення місця і прокласти мережі під для громадську вбиральню. Можливо, у 2022 році здійснять також вкладання твердої основи.

Загалом планують повністю реалізувати цей проєкт за 2-3 роки.

«Спільно зі фахівцями цієї галузі ми виступаємо за максимальне збереження природи і існуючого ландшафту, бо він є унікальним для нашого міста. Тому буде мінімальна кількість втручань в екосистему парку», - зауважив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк 900-річчя, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Купити квартиру і виграти подорож до Амстердама: які акції пропонує «Інвестор»*
Сьогодні, 18:20
Волинські лікарі провели складну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 18:18
Перевтілення парку 900-річчя Луцька: з чого почнуть і скільки коштуватиме
Сьогодні, 17:49
На Волині злодійка винесла з будинку, де спала дитина, гроші і «ювелірку». ФОТО
Сьогодні, 17:31
Прийняли бюджет Луцька на 2022 рік. ЦИФРИ
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Яким буде парк 900-річчя у Луцьку після реконструкції Яким буде парк 900-річчя у Луцьку після реконструкції
12 липень, 10:40
Лучан просять допомогти із облагородженням локації, де невдовзі з’явиться друга «Венеція» Лучан просять допомогти із облагородженням локації, де невдовзі з’явиться друга «Венеція»
15 жовтень, 2020, 17:37
Перетворять зелень у бетонні джунглі: лучанин обурився проектом реконструкції парку Перетворять зелень у бетонні джунглі: лучанин обурився проектом реконструкції парку
26 грудень, 2017, 19:32
Зі сценою та фонтанами: розповіли, яким може стати луцький парк після реконструкції Зі сценою та фонтанами: розповіли, яким може стати луцький парк після реконструкції
26 грудень, 2017, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин випустив спільний кліп разом з Alyona Alyona. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У волинське село, куди не ходить автобус, приїхала мобільна бригада вакцинувати населення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Купити квартиру і виграти подорож до Амстердама: які акції пропонує «Інвестор»*
Сьогодні, 18:20
 0
Волинські лікарі провели складну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8