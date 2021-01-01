Купити квартиру і виграти подорож до Амстердама: які акції пропонує «Інвестор»*
Сьогодні, 18:20
У Будівельній компанії “Інвестор” зараз актуальні декілька акцій. Є знижені ціни на квартири, цінні подарунки від партнерів і навіть можливість взяти участь у розіграші подорожі на двох до Амстердама.
Пропонуємо огляд усіх акцій.
“ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМА”
Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Наразі до акції долучилося 8 нових власників житла.
Які умови акції? Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.
До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!
Що передбачає подорож? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
“ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0”
Які умови акції?
Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі”, шукаєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів. Приходите разом на підписання угоди.
Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.
В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному із вас.
Коли можна скористатися? Участь в акції беруть усі нові власники, які куплять нерухомість з 3 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року.
“ОБМІНЯЙ ЖИТЛО НА БІЛЬШЕ”
Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.
Які умови акції? Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру у “великому” будинку ЖК “Супернова” на 3-кімнатну площею 76,13 м2 або 82,05 м2. У ЖК “Амстердам” для діючих клієнтів є великий вибір обміну на квартиру із 3 спальнями, площею від 78,92 м2 до 86,55 м2.
АКЦІЯ НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Пропонуємо огляд усіх акцій.
“ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМА”
Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Наразі до акції долучилося 8 нових власників житла.
Які умови акції? Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.
До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!
Що передбачає подорож? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
“ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0”
Які умови акції?
Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі”, шукаєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів. Приходите разом на підписання угоди.
Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.
В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному із вас.
Коли можна скористатися? Участь в акції беруть усі нові власники, які куплять нерухомість з 3 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року.
“ОБМІНЯЙ ЖИТЛО НА БІЛЬШЕ”
Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.
Які умови акції? Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру у “великому” будинку ЖК “Супернова” на 3-кімнатну площею 76,13 м2 або 82,05 м2. У ЖК “Амстердам” для діючих клієнтів є великий вибір обміну на квартиру із 3 спальнями, площею від 78,92 м2 до 86,55 м2.
АКЦІЯ НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 544 71 96
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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