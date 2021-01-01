Купити квартиру і виграти подорож до Амстердама: які акції пропонує «Інвестор»*





Пропонуємо огляд усіх акцій.



“ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМА”



Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Наразі до акції долучилося 8 нових власників житла.



Які умови акції? Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.



До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!



Що передбачає подорож? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.



Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.



“ШУКАЙТЕ ДРУГА 2.0”



Які умови акції?



Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі”, шукаєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів. Приходите разом на підписання угоди.



Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.



В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному із вас.



Коли можна скористатися? Участь в акції беруть усі нові власники, які куплять нерухомість з 3 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року.



“ОБМІНЯЙ ЖИТЛО НА БІЛЬШЕ”



Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.



Які умови акції? Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру у “великому” будинку ЖК “Супернова” на 3-кімнатну площею 76,13 м2 або 82,05 м2. У ЖК “Амстердам” для діючих клієнтів є великий вибір обміну на квартиру із 3 спальнями, площею від 78,92 м2 до 86,55 м2.



АКЦІЯ НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”



Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook:



Інстаграм:



Youtube:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Будівельній компанії “Інвестор” зараз актуальні декілька акцій. Є знижені ціни на квартири, цінні подарунки від партнерів і навіть можливість взяти участь у розіграші подорожі на двох до Амстердама.Пропонуємо огляд усіх акцій.Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення вдо 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Наразі до акції долучилося 8 нових власників житла.Надзвичайно прості: в період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.До речі, учасниками розіграшу автоматично стають усі клієнти, хто придбав житло чи комерцію в цьому комплексі впродовж листопада!Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.Якщо ви плануєте покупку нерухомості в “Інвесторі”, шукаєте серед мешканців ЖК цієї компанії своїх друзів. Приходите разом на підписання угоди.Якщо ви проживаєте в одному із житлових комплексів “Інвестора” і маєте друзів, які вагаються, де купити квартиру чи комерційне приміщення, даєте важливу рекомендацію і приходите разом на підписання угоди.В обох випадках - отримуєте 10 000 грн на двох: сертифікат “Нової лінії” на 5 000 грн кожному із вас.Участь в акції беруть усі нові власники, які куплять нерухомість з 3 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року.Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру у “великому” будинку ЖК “Супернова” на 3-кімнатну площею 76,13 м2 або 82,05 м2. У ЖК “Амстердам” для діючих клієнтів є великий вибір обміну на квартиру із 3 спальнями, площею від 78,92 м2 до 86,55 м2.Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію