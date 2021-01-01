вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

23 грудня на Волині: гортаючи календар

23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує український поет, прозаїк, літературний критик, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Василь Слапчук (на фото).

Письменник народився 23 грудня 1961 року у селі Новий Зборишів Горохівського району на Волині.

Особисте свято 23 грудня відзначають ще дві волинянки: директор луцької гімназії № 14 Марія Кардаш та директор Турійської дитячої музичної школи Ольга Приступа.

За православним календарем, 23 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Ангеліна та Іван.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

У світі щорічно 23 грудня відзначається Всесвітній день сноуборду.

23 грудня 1939 року був створений Рожищенський район.

23 грудня 2010 року у Луцьку відкрили меморіальну дошку Полікарпу Шафеті.

Цього дня у 2011 році ВолиньPost писав про 500-кілограмову авіаційну бомбу, яку викопали в селі Седлище Старовижівського району. Поки сапери обласного МНС розміновували смертоносну знахідку, громада села молилася в церкві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню
Сьогодні, 01:15
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО
22 грудень, 23:35
Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі
22 грудень, 22:59
У селах Луцької громади запрацювали пункти обігріву. ВІДЕО
22 грудень, 22:13
Схожі новини
17 грудня на Волині: гортаючи календар 17 грудня на Волині: гортаючи календар
17 грудень, 00:00
16 грудня на Волині: гортаючи календар 16 грудня на Волині: гортаючи календар
16 грудень, 00:00
11 грудня на Волині: гортаючи календар 11 грудня на Волині: гортаючи календар
11 грудень, 00:00
10 грудня на Волині: гортаючи календар 10 грудня на Волині: гортаючи календар
10 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню
Сьогодні, 01:15
 0
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО
22 грудень, 23:35
 0
Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі
22 грудень, 22:59
 0
У селах Луцької громади запрацювали пункти обігріву. ВІДЕО
22 грудень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8