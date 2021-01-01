Волинські лікарі провели складну операцію на сонній артерії





Про це повідомляють на



Хворий 1965 року народження звернувся у відділення інтервенційної радіології зі скаргами на головні болі і періодичні запаморочення. Після проведення ультразвукової доплерографії судин шиї діагностовано стеноз (звуження) лівої внутрішньої сонної артерії.



Судина, яка постачає кров до головного мозку, була перекрита атеросклеротичною бляшкою на 80%.



Бригада судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела відкриту операцію - ендартеректомію внутрішньої сонної артерії (видалення атеросклеротичної бляшки). Це дозволило повністю відновити просвіт судини та кровотік і звести ризик виникнення інсульту до мінімуму. Нині скарг у пацієнта немає, він виписаний додому.



Захворювання сонних артерій – серйозна проблема, з якою все частіше пацієнти звертаються до лікарів. Лише за останні три місяці судинні хірурги медоб’єднання провели 2 відкриті ендартеректомії та 8 стентувань сонних артерій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда лікарів Ковельського МТМО успішно провели складну операцію на сонній артерії пацієнту, який знаходився у передінсультному стані.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці медзакладу.Хворий 1965 року народження звернувся у відділення інтервенційної радіології зі скаргами на головні болі і періодичні запаморочення. Після проведення ультразвукової доплерографії судин шиї діагностовано стеноз (звуження) лівої внутрішньої сонної артерії.Судина, яка постачає кров до головного мозку, була перекрита атеросклеротичною бляшкою на 80%.Бригада судинних хірургів у складітапровела відкриту операцію - ендартеректомію внутрішньої сонної артерії (видалення атеросклеротичної бляшки). Це дозволило повністю відновити просвіт судини та кровотік і звести ризик виникнення інсульту до мінімуму. Нині скарг у пацієнта немає, він виписаний додому.Захворювання сонних артерій – серйозна проблема, з якою все частіше пацієнти звертаються до лікарів. Лише за останні три місяці судинні хірурги медоб’єднання провели 2 відкриті ендартеректомії та 8 стентувань сонних артерій.

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