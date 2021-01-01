Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 грудня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



-з 13:30-15:00:



вул. Львівська (частково)

вул. Лермонтова

вул. Супутника

вул. Чекалина



-10:00-16:00:



вул. Чернишевського (частково)

вул. Макаренка

вул. Добролюбова.



-09:00-15:00:



вул. П Гірка (частково)

вул. Б Хмельницького (частково)

вул. Л Українки (частково)



-09:00-15:00:



вул. Гущанська (частково)

вул. Єршова (частково)

вул. Гордіюк (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 23 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:-з 13:30-15:00:вул. Львівська (частково)вул. Лермонтовавул. Супутникавул. Чекалина-10:00-16:00:вул. Чернишевського (частково)вул. Макаренкавул. Добролюбова.-09:00-15:00:вул. П Гірка (частково)вул. Б Хмельницького (частково)вул. Л Українки (частково)-09:00-15:00:вул. Гущанська (частково)вул. Єршова (частково)вул. Гордіюк (частково).

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