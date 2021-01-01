Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у четвер, 23 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
-з 13:30-15:00:
вул. Львівська (частково)
вул. Лермонтова
вул. Супутника
вул. Чекалина
-10:00-16:00:
вул. Чернишевського (частково)
вул. Макаренка
вул. Добролюбова.
-09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
-09:00-15:00:
вул. Гущанська (частково)
вул. Єршова (частково)
вул. Гордіюк (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
-з 13:30-15:00:
вул. Львівська (частково)
вул. Лермонтова
вул. Супутника
вул. Чекалина
-10:00-16:00:
вул. Чернишевського (частково)
вул. Макаренка
вул. Добролюбова.
-09:00-15:00:
вул. П Гірка (частково)
вул. Б Хмельницького (частково)
вул. Л Українки (частково)
-09:00-15:00:
вул. Гущанська (частково)
вул. Єршова (частково)
вул. Гордіюк (частково).
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