Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 грудня





Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу,

вдень 3-8° морозу.



У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температуру вночі синоптики прогнозують -10°, вдень прогнозують -4° до -7°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу,вдень 3-8° морозу.У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температуру вночі синоптики прогнозують -10°, вдень прогнозують -4° до -7°.

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