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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 грудня
Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.

Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу,
вдень 3-8° морозу.

У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температуру вночі синоптики прогнозують -10°, вдень прогнозують -4° до -7°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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