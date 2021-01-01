Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.
Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу,
вдень 3-8° морозу.
У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температуру вночі синоптики прогнозують -10°, вдень прогнозують -4° до -7°.
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Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу,
вдень 3-8° морозу.
У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температуру вночі синоптики прогнозують -10°, вдень прогнозують -4° до -7°.
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