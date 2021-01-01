Волинянин випустив спільний кліп разом з Alyona Alyona. ВІДЕО

Alyona Alyona.



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Спільно з Alyona Alyona в виконанні справжнього репу з Волині участь взяли такі репери, як – ХЛОПЕЦЬ, Старший Брат, Шу, Свій Тіп, Денні Дельта, Десятий.



Талановитий нововолинець Денні Дельта розповів про те, як почав розвиватись у реп-індустрії.



“Робимо реп ще з далеких двотисячних, коли навіть комп’ютерів не було в переважної більшості однолітків. Але, як не парадоксально, охочих займатися творчістю, за моїми спостереженнями, знаходилося значно більше”, – зазначив Денні Дельта.



Денні Дельта – реп-виконавець з Нововолинська, займається творчістю вже багато років. Починав з виступів у місцевому Будинку культури та у Луцьку, де навчався, потім – на фестивалях Харкова, Києва, Львова.



“З Оленою знайомі досить давно. Вона відвідувала локальні хіп-хоп-вечірки, де ми виступали, задовго до своєї популярності. Час від часу тримаємо зв’язок досі”, – додав Денні Дельта.



Кожен репер сам писав свій куплет, що виконав у відео спільно з українською співачкою.



“Виявилося, що куплети і досі без проблем пишуться за вечір. Головне, аби була мотивація”, – розповів нововолинець.



Хлопець запостив на інстаграм-сторінку свою партію у відео.



“Сподіваюся, за Нововолинськ відстрілявся гідно. Чекаю від мера звання заслуженого артиста 15-го мікрорайону”, – зазначив Денні Дельта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у нововолинця та ще семи музикантів вийшло спільне відео разом з популярною українською реп-співачкоюПро це пише БУГ. Спільно з Alyona Alyona в виконанні справжнього репу з Волині участь взяли такі репери, як –Талановитий нововолинець Денні Дельта розповів про те, як почав розвиватись у реп-індустрії.“Робимо реп ще з далеких двотисячних, коли навіть комп’ютерів не було в переважної більшості однолітків. Але, як не парадоксально, охочих займатися творчістю, за моїми спостереженнями, знаходилося значно більше”, – зазначив Денні Дельта.Денні Дельта – реп-виконавець з Нововолинська, займається творчістю вже багато років. Починав з виступів у місцевому Будинку культури та у Луцьку, де навчався, потім – на фестивалях Харкова, Києва, Львова.“З Оленою знайомі досить давно. Вона відвідувала локальні хіп-хоп-вечірки, де ми виступали, задовго до своєї популярності. Час від часу тримаємо зв’язок досі”, – додав Денні Дельта.Кожен репер сам писав свій куплет, що виконав у відео спільно з українською співачкою.“Виявилося, що куплети і досі без проблем пишуться за вечір. Головне, аби була мотивація”, – розповів нововолинець.Хлопець запостив на інстаграм-сторінку свою партію у відео.“Сподіваюся, за Нововолинськ відстрілявся гідно. Чекаю від мера звання заслуженого артиста 15-го мікрорайону”, – зазначив Денні Дельта.

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