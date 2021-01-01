Волинський боксер став чемпіоном Європи

Ігор Кубишин, який представляв на чемпіонаті Європи місто Володимир, став чемпіоном.



Про це йдеться у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.



Змагання проводилися серед представників силових структур.



Спортсмен виконав кваліфікацію Майстра спорту Міжнародного класу та буде представляти України у складі збірної на чемпіонаті світу 2022 у Італії. Наразі Ігор навчається на 4 курсі Національної Академії МВС у м.Києві.



Відтак, збірна України завоювала перше командне місце на чемпіонаті Європи.

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