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Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі

Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі
Тисячу гривень, яку можуть отримати в рамках проєкту єПідтримка вакциновані волиняни, можна витратити у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Богдан Коваль.

Журналіст повідомив, що він спілкувався з народним артистом України, актором драмтеатру Олександром Якимчуком, який повідомив новину про "вакцинаційну" тисячу.

"Відтепер квитки в обласний театр можна купити й онлайн, де легко використати й "тисячу за вакцинацію", - написав медійник і додав, що днями в касі театру з'явиться й термінал для розрахунку.

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Теги: Волинь, Луцьк, вакцинація, культура, єПідтримка
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