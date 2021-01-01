Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі
Сьогодні, 22:59
Тисячу гривень, яку можуть отримати в рамках проєкту єПідтримка вакциновані волиняни, можна витратити у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Богдан Коваль.
Журналіст повідомив, що він спілкувався з народним артистом України, актором драмтеатру Олександром Якимчуком, який повідомив новину про "вакцинаційну" тисячу.
"Відтепер квитки в обласний театр можна купити й онлайн, де легко використати й "тисячу за вакцинацію", - написав медійник і додав, що днями в касі театру з'явиться й термінал для розрахунку.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Богдан Коваль.
Журналіст повідомив, що він спілкувався з народним артистом України, актором драмтеатру Олександром Якимчуком, який повідомив новину про "вакцинаційну" тисячу.
"Відтепер квитки в обласний театр можна купити й онлайн, де легко використати й "тисячу за вакцинацію", - написав медійник і додав, що днями в касі театру з'явиться й термінал для розрахунку.
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