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В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню

В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню
В поїздах Інтерсіті+ вже можна скуштувати нове меню ланчбоксів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, що були розроблені "Укрзалізницею" разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co.

"Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження", - йдеться у дописі.

До складу веганського ланч-боксу входить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в’яленими томатами та печерицями, а також морква вок у кисло-солодкому соусі чилі.

Всього в потягах пропонуватимуть три варіанти ланч-боксів: веганське, дитяче та м’ясне меню.

Вартість оновленого ланч-боксу — 150 грн.

Замовити нове меню можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.


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Теги: Україна, Укрзалізниця
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