В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню

В поїздах Інтерсіті+ вже можна скуштувати нове меню ланчбоксів.Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, що були розроблені "Укрзалізницею" разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co."Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження", - йдеться у дописі.До складу веганського ланч-боксу входить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в’яленими томатами та печерицями, а також морква вок у кисло-солодкому соусі чилі.Всього в потягах пропонуватимуть три варіанти ланч-боксів: веганське, дитяче та м’ясне меню.Вартість оновленого ланч-боксу — 150 грн.Замовити нове меню можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.