В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню
Сьогодні, 01:15
В поїздах Інтерсіті+ вже можна скуштувати нове меню ланчбоксів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, що були розроблені "Укрзалізницею" разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co.
"Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження", - йдеться у дописі.
До складу веганського ланч-боксу входить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в’яленими томатами та печерицями, а також морква вок у кисло-солодкому соусі чилі.
Всього в потягах пропонуватимуть три варіанти ланч-боксів: веганське, дитяче та м’ясне меню.
Вартість оновленого ланч-боксу — 150 грн.
Замовити нове меню можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажири вже можуть насолодитись повністю новим смаком та дизайном пакування, що були розроблені "Укрзалізницею" разом з партнерами WOG Cafe та Do&Co.
"Крім того, Укрзалізниця разом з гуманістичним рухом UAnimals розробила веганське меню, що не містить продуктів тваринного походження", - йдеться у дописі.
До складу веганського ланч-боксу входить фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в’яленими томатами та печерицями, а також морква вок у кисло-солодкому соусі чилі.
Всього в потягах пропонуватимуть три варіанти ланч-боксів: веганське, дитяче та м’ясне меню.
Вартість оновленого ланч-боксу — 150 грн.
Замовити нове меню можна у поїзді, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот УЗ у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті booking.uz.gov.ua.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В потягах «Укрзалізниці» з'явилося веганське меню
Сьогодні, 01:15
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО
22 грудень, 23:35
Лучани зможуть витратити «вакцинаційну» тисячу в драмтеатрі
22 грудень, 22:59
У селах Луцької громади запрацювали пункти обігріву. ВІДЕО
22 грудень, 22:13
Медіа