У селах Луцької громади запрацювали пункти обігріву. ВІДЕО





Про це Юрій Кирилюк.



З його слів, жителі сіл потреби в таких пунктах не мають. "Людина, якщо треба зігрітись, то вона швидше зайде до знайомого чи до сусіда, хоча ще таких температур немає. Вони (пункти обігріву – ред.) діють з метою запобігання випадків переохолодження осіб без постійного місця проживання та інших малозахищених верств населення", – зазначив посадовець.



Суспільне побувало 22 грудня у всіх пунктах обігріву, які мають діяти в селах Луцької територіальної громади. До трьох із шести пунктів обігріву журналістам Суспільного потрапити не вдалося – заклади були зачинені.



Пункт обігріву в селі Забороль розташований в приміщенні амбулаторії. Завідувачка Діна Котюк розповіла: звернутися сюди люди можуть в робочі години, коли відчинений заклад. З її слів, цього року і впродовж кількох останніх за допомогою в пункт обігріву ніхто не звертався.



"Зазвичай підходять до реєстратури. Якщо ми бачимо людину, яка зайшла і розгублена, або яка зайшла і просто присіла на лавочку, ми запитуємо, чому ви прийшли, що сталося, що вам потрібно і тоді ми вже надаємо людині все необхідне, що їй потрібно. Оглядаємо, надаємо теплий чай, вкутуємо", – розповіла завідувачка закладу.



Станом на 14:45 22 грудня у фельдшерсько-акушерському пункті в селі Тарасове було зачинено. Як розповіли місцеві жителі, тут працює лікарка, яка пішла до хворих.



Жителька Тарасового Лілія Пекар зазначила: пункт обігріву діє в медпункті. "Вона (лікарка – ред.) купляє чай і заварює, якщо хтось звертається, то надають допомогу. Поки вона працює, то працює той медпункт", – каже жінка.



Пункт обігріву у Княгининку мав би функціонувати у приміщенні колишнього ФАПу. Паркан зачинений, є провід, який не дозволяє зайти, також відсутні сліди на снігу, які б свідчили, що хтось сюди таки ходить, – повідомив журналіст Суспільного.



Жителька Княгининка Валентина Мельничук розповіла: чула, що повинен бути пункт обігріву, однак поки його немає.



Зігрітися в селі Жидичин можна у приміщенні місцевого будинку культури. На дверях розмістили оголошення про те, що тут діє пункт обігріву. Директорка закладу Любов Фрадинська повідомила: цієї зими побути в теплі сюди приходила одна відвідувачка.



"Просто каже: я посиджу. Побачила, що пункт обігріву, я посиджу. Ми їй запропонували теплого чаю, в нас були вже приготовлені булочки свіжі, теплі, то ми її пригостили. Вона тут відпочила, пересиділа і пішла далі", – зазначила Любов Фрадинська.



У селі Кульчин пункт обігріву мав би діяти в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. Тут зачинено, працює котельня, яка обігріває бібліотеку в сусідній будівлі, – розповіла завідувачка читальні Лариса Антонюк.



"Він (пункт обігріву – ред.) закритий. Розумієте, я тільки приходжу, відкриваю, кладу в котел і все. Тут немає ніякого пункту обігріву. Так що навіть не знаю, де ви таке взяли. Ну немає, була б якась вивіска, наприклад", – додала жінка.



Зачиненим виявився і стаціонарний пункт обігріву в селі Озерце, який організували в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту.



У ніч з 22 на 23 грудня температура повітря на Волині знизиться до 13 градусів морозу, в Луцьку – до 12 градусів морозу, – зазначила чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.



На сайті міської ради оприлюднений перелік семи пунктів обігріву, що мають діяти в Луцькій територіальній громаді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У шести селах Луцької громади та місті Луцьку працюють стаціонарні пункти обігріву. Заклади відкриті у випадку, коли денна температура повітря сягає 10 градусів морозу.Про це Суспільному повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськрадиЗ його слів, жителі сіл потреби в таких пунктах не мають. "Людина, якщо треба зігрітись, то вона швидше зайде до знайомого чи до сусіда, хоча ще таких температур немає. Вони (пункти обігріву – ред.) діють з метою запобігання випадків переохолодження осіб без постійного місця проживання та інших малозахищених верств населення", – зазначив посадовець.Суспільне побувало 22 грудня у всіх пунктах обігріву, які мають діяти в селах Луцької територіальної громади. До трьох із шести пунктів обігріву журналістам Суспільного потрапити не вдалося – заклади були зачинені.Пункт обігріву в селі Забороль розташований в приміщенні амбулаторії. Завідувачка Діна Котюк розповіла: звернутися сюди люди можуть в робочі години, коли відчинений заклад. З її слів, цього року і впродовж кількох останніх за допомогою в пункт обігріву ніхто не звертався."Зазвичай підходять до реєстратури. Якщо ми бачимо людину, яка зайшла і розгублена, або яка зайшла і просто присіла на лавочку, ми запитуємо, чому ви прийшли, що сталося, що вам потрібно і тоді ми вже надаємо людині все необхідне, що їй потрібно. Оглядаємо, надаємо теплий чай, вкутуємо", – розповіла завідувачка закладу.Станом на 14:45 22 грудня у фельдшерсько-акушерському пункті в селі Тарасове було зачинено. Як розповіли місцеві жителі, тут працює лікарка, яка пішла до хворих.Жителька Тарасового Лілія Пекар зазначила: пункт обігріву діє в медпункті. "Вона (лікарка – ред.) купляє чай і заварює, якщо хтось звертається, то надають допомогу. Поки вона працює, то працює той медпункт", – каже жінка.Пункт обігріву у Княгининку мав би функціонувати у приміщенні колишнього ФАПу. Паркан зачинений, є провід, який не дозволяє зайти, також відсутні сліди на снігу, які б свідчили, що хтось сюди таки ходить, – повідомив журналіст Суспільного.Жителька Княгининка Валентина Мельничук розповіла: чула, що повинен бути пункт обігріву, однак поки його немає.Зігрітися в селі Жидичин можна у приміщенні місцевого будинку культури. На дверях розмістили оголошення про те, що тут діє пункт обігріву. Директорка закладу Любов Фрадинська повідомила: цієї зими побути в теплі сюди приходила одна відвідувачка."Просто каже: я посиджу. Побачила, що пункт обігріву, я посиджу. Ми їй запропонували теплого чаю, в нас були вже приготовлені булочки свіжі, теплі, то ми її пригостили. Вона тут відпочила, пересиділа і пішла далі", – зазначила Любов Фрадинська.У селі Кульчин пункт обігріву мав би діяти в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. Тут зачинено, працює котельня, яка обігріває бібліотеку в сусідній будівлі, – розповіла завідувачка читальні Лариса Антонюк."Він (пункт обігріву – ред.) закритий. Розумієте, я тільки приходжу, відкриваю, кладу в котел і все. Тут немає ніякого пункту обігріву. Так що навіть не знаю, де ви таке взяли. Ну немає, була б якась вивіска, наприклад", – додала жінка.Зачиненим виявився і стаціонарний пункт обігріву в селі Озерце, який організували в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту.У ніч з 22 на 23 грудня температура повітря на Волині знизиться до 13 градусів морозу, в Луцьку – до 12 градусів морозу, – зазначила чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.На сайті міської ради оприлюднений перелік семи пунктів обігріву, що мають діяти в Луцькій територіальній громаді.

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