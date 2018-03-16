Як у волинському місті у святкові дні курсуватиме громадський транспорт

У Нововолинську повідомили графік руху громадського транспорту у святкові дні.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.У міськраді повідомили графік руху автобусів по маршрутах №2, №6 та №4А під час новорічно-різдвяних свят.(відправлення з 5 го мікрорайону) – 6:20; 7:00; 7:40; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:45; 19:15; 19:50.– 6:40; 7:20; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:15.Додаткові рейси: 20:30; 21:30.01 січня 2022– 8:50; 9:30; 10:10; 10:45; 11:15; 11:45; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:45; 19:20; 20:00.– 8:30; 9:10; 9:50; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 19:40.: 20:30; 21:30.– 6:20; 7:00; 7:40; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:45; 19:15; 19:50.– 6:40; 7:20; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:15.20:30; 21:30.– 8:00; 8:40; 9:20; 10:00; 10:40; 11:15; 11:45; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 19:40.– 8:20; 9:00; 9:40; 10:20; 11:00; 11:30; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:45; 19:20; 20:00.: 20:30; 21:30.8 та 9 січня 2022– 6:20; 7:00; 7:30; 8:00; 8:20; 8:40; 9:00; 9:18; 9:36; 9:56; 10:14; 10:32; 10:50; 11:08; 11:26; 11:44; 12:02; 12:20; 12:38; 12:56; 13:14; 13:32; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:55.– 6:40; 7:15; 7:45; 8:10; 8:30; 8:50; 9:09; 9:27; 9:47; 10:05; 10:23; 10:41; 10:59; 11:17; 11:35; 11:53; 12:11; 12:29; 12:47; 13:05; 13:23; 13:41; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:05; 17:35; 18:05; 18:35; 19:05; 19:35; 20:15.: 20:30; 21:30.Автобуси по маршруту №4А «6-й мікрорайон – дачний масив «Прикордонник» 1 та 7 січня 2022 року будуть відправлятися з Пожежної площі о 12:00; 14:00; 15:10; 16:30. З дачного масиву «Прикордонник» – 12:30; 14:30; 15:30 (до м-н Шахтарський); 16:50.Курсування автобусів по маршруту «Нововолинськ – Гряди» 1 січня 2022 року здійснюватися не буде.