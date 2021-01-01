Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО





Про це повідомила завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 Меланія Щадило, йдеться у сюжеті телеканалу



Зокрема, лікарка розповіла, що з 10 лікарів, які працювали у її амбулаторії, вже звільнилося 4 і всі вони пішли працювати у приватну поліклініку.



Проте, така тенденція далеко не критична – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук.



На його думку, лікарі, які перейшли до приватної поліклініки, очікують легшої роботи та більшої зарплати на новому місці. Утім, медик переконаний – такого не буде. Адже вимоги до усіх медзакладів в яких підписаний договір з НСЗУ однакові, хоча й визнає, що державні вимоги високі, а умови важкі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сімейні лікарі звільняються з державних поліклінік та йдуть працювати у приватні.Про це повідомила завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 Меланія Щадило, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Зокрема, лікарка розповіла, що з 10 лікарів, які працювали у її амбулаторії, вже звільнилося 4 і всі вони пішли працювати у приватну поліклініку.Проте, така тенденція далеко не критична – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук.На його думку, лікарі, які перейшли до приватної поліклініки, очікують легшої роботи та більшої зарплати на новому місці. Утім, медик переконаний – такого не буде. Адже вимоги до усіх медзакладів в яких підписаний договір з НСЗУ однакові, хоча й визнає, що державні вимоги високі, а умови важкі.

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