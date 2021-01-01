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Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО

Луцькі лікарі звільняються з державних поліклінік і працевлаштовуються у приватних. ВІДЕО
У Луцьку сімейні лікарі звільняються з державних поліклінік та йдуть працювати у приватні.

Про це повідомила завідувачка амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 2 Меланія Щадило, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Зокрема, лікарка розповіла, що з 10 лікарів, які працювали у її амбулаторії, вже звільнилося 4 і всі вони пішли працювати у приватну поліклініку.

Проте, така тенденція далеко не критична – каже медичний директор Центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук.

На його думку, лікарі, які перейшли до приватної поліклініки, очікують легшої роботи та більшої зарплати на новому місці. Утім, медик переконаний – такого не буде. Адже вимоги до усіх медзакладів в яких підписаний договір з НСЗУ однакові, хоча й визнає, що державні вимоги високі, а умови важкі.


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Теги: Луцьк, медицина
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