Тристороння контактна група домовилася про режим припинення вогню на Донбасі





Учасники переговорів висловили готовність дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню, - пише



"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки і, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кіннунен.



Домовленість підтримали також у Міністерстві оборони і Збройних силах України.



"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищевказаними заходами, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - заявили в Міноборони.



Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав формати переговорів з питань Донбасу. За збереження "Нормандії" виступає Франція, але Україна зараз також залучає Шольца і Байдена, пояснив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.Учасники переговорів висловили готовність дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню, - пише Кореспондент "На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки і, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кіннунен.Домовленість підтримали також у Міністерстві оборони і Збройних силах України."ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищевказаними заходами, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - заявили в Міноборони.Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав формати переговорів з питань Донбасу. За збереження "Нормандії" виступає Франція, але Україна зараз також залучає Шольца і Байдена, пояснив Зеленський.

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