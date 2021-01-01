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Тристороння контактна група домовилася про режим припинення вогню на Донбасі

Тристороння контактна група домовилася про режим припинення вогню на Донбасі
Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.

Учасники переговорів висловили готовність дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню, - пише Кореспондент.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки і, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кіннунен.

Домовленість підтримали також у Міністерстві оборони і Збройних силах України.

"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищевказаними заходами, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський назвав формати переговорів з питань Донбасу. За збереження "Нормандії" виступає Франція, але Україна зараз також залучає Шольца і Байдена, пояснив Зеленський.

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Теги: ТКГ, Донбас, війна
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