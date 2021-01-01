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Волинянка, яка в дитинстві втратила руку, знялася у кулінарній передачі на «Інтері»

Волинянка, яка в дитинстві втратила руку, знялася у кулінарній передачі на «Інтері»
Вікторія Панасюк, мешканка села Судче колишнього Любешівського району, взяла участь у зйомках телепередачі «Готуємо разом», що транслюється на телеканалі «Інтер».

Там наша землячка разом із ведучим Андрієм Дромовим приготувала пряниковий будиночок, - пише газета "Нове життя".

Запрошення на ефір стало для сім’ї Панасюків неабиякою несподіванкою, зізнається мама Вікторії пані Світлана.

«До мене зателефонували і запитали, чи донька не проти взяти участь у телепередачі «Готуємо разом». Я спочатку аж розгубилася. Але мене відразу заспокоїли, сказали, що приїдуть по нас та забезпечать умови перебування у Києві», - пригадує жінка.

І дійсно, невдовзі у Судче завітала знімальна група з «Інтера». На камеру Вікторія приготувала черговий свій кулінарний шедевр – торт «Зимова шапка». А вже у студії разом із ведучим цієї телепередачі – одним із кращих кухарів України Андрієм Дромовим, спекли й оформили пряниковий будиночок.

Звісно, під час ефіру поцікавилися у нашої землячки специфікою її кулінарії. Адже, нагадаємо, Вікторія Панасюк усе робить однією рукою, так як ще в дитинстві втратила кисть правої кінцівки. А ще подарували чарівній полісянці книги рецептів та величезний багатофункціональний кухонний комбайн, який давно хотіла придбати юна кулінарка. Крім того, медійники здійснили і ще одну мрію Вікторії.

«Донька неодноразово казала, що хотіла би спекти багато-багато печива і відвезти його діткам у сиротинці. Тепер же вона дійсно змогла допомогти цим малятам. Адже приготований у студії смаколик виставили на аукціон, а виручені кошти спрямують на благодійний фонд допомоги знедоленим дітям. Тож донечка дуже рада», – поділилася Світлана Панасюк.

Нагадаємо, раніше на сторінках ІА "ВолиньPost" публікували матеріал про Вікторію Панасюк. Окрім любові до малювання дівчинка ще й має кулінарний талант - випікає торти та різні смколики.

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Теги: Волинь, кулінарія. телебачення
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