Як змінювалася «Супернова» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*





Про це йдеться на сайті



На початку 2021 року в цьому будинку був змурований лише перший під’їзд. Протягом року ми повністю добудували ще два під’їзди. У двох перших пофарбували фасади, вставили вікна, в квартирах зробили внутрішні роботи – стяжку, штукатурку, комунікації.



Також за цей час: змурували 9 поверхів четвертого під’їзду, 6 поверхів п’ятого під’їзду і в жовтні залили фундамент для останнього шостого під’їзду.



У листопаді почали копати котлован під новим будинком «Супернови». Це буде будинок на 2 під’їзди з великим вибором 1- і 2-кімнатних квартир.



Детальніше зміни на будівельному майданчику можна побачити у відеозвіті.





ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “СУПЕРНОВА”?



Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.

У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. Ціна - від 20 000 грн/м2.



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Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі - на сайті компанії.



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+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий комплекс «Супернова» почали будувати 5 років тому. За цей час збудували 5 будинків і почали будувати найбільший, на 6 під’їздів.Про це йдеться на сайті БК Інвестор. На початку 2021 року в цьому будинку був змурований лише перший під’їзд. Протягом року ми повністю добудували ще два під’їзди. У двох перших пофарбували фасади, вставили вікна, в квартирах зробили внутрішні роботи – стяжку, штукатурку, комунікації.Також за цей час: змурували 9 поверхів четвертого під’їзду, 6 поверхів п’ятого під’їзду і в жовтні залили фундамент для останнього шостого під’їзду.У листопаді почали копати котлован під новим будинком «Супернови». Це буде будинок на 2 під’їзди з великим вибором 1- і 2-кімнатних квартир.Детальніше зміни на будівельному майданчику можна побачити у відеозвіті.Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. Ціна - від 20 000 грн/м2.Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі - на сайті компанії.Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Деталі - на сайті БК "Інвестор".За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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