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Як змінювалася «Супернова» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*

Як змінювалася «Супернова» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*
Житловий комплекс «Супернова» почали будувати 5 років тому. За цей час збудували 5 будинків і почали будувати найбільший, на 6 під’їздів.

Про це йдеться на сайті БК Інвестор.

На початку 2021 року в цьому будинку був змурований лише перший під’їзд. Протягом року ми повністю добудували ще два під’їзди. У двох перших пофарбували фасади, вставили вікна, в квартирах зробили внутрішні роботи – стяжку, штукатурку, комунікації.

Також за цей час: змурували 9 поверхів четвертого під’їзду, 6 поверхів п’ятого під’їзду і в жовтні залили фундамент для останнього шостого під’їзду.

У листопаді почали копати котлован під новим будинком «Супернови». Це буде будинок на 2 під’їзди з великим вибором 1- і 2-кімнатних квартир.

Детальніше зміни на будівельному майданчику можна побачити у відеозвіті.


ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “СУПЕРНОВА”?

Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.
У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. Ціна - від 20 000 грн/м2.

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За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 544 71 96

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: БК Інвестор
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