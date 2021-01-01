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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу виявили 7312 нових випадків COVID-19

В Україні за добу виявили 7312 нових випадків COVID-19
За добу 22 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 585, серед медпрацівників – 182).;
◾️ 117 443 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримала 271 особа.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 23 грудня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 691 особа;
◾️ летальних випадків – 275;
◾️ одужали – 16 521 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 630 391 особа;
◾️ одужало – 3 393 420 осіб;
◾️ летальних випадків – 94 184;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом провели 27 720 661 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1211;
Вінницька область – 201;
Волинська область – 221;
Дніпропетровська область – 231;
Донецька область – 531;
Житомирська область – 243;
Закарпатська область – 279;
Запорізька область – 303;
Івано-Франківська область – 298;
Київська область – 355;
Кіровоградська область – 73;
Луганська область – 59;
Львівська область – 417;
Миколаївська область – 198;
Одеська область – 174;
Полтавська область – 495;
Рівненська область – 208;
Сумська область – 228;
Тернопільська область – 246;
Харківська область – 259;
Херсонська область – 77;
Хмельницька область – 387;
Черкаська область – 223;
Чернівецька область – 117;
Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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