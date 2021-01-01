В Україні за добу виявили 7312 нових випадків COVID-19

За добу 22 грудня в Україні:◾️ зафіксували 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 585, серед медпрацівників – 182).;◾️ 117 443 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 071 людина, повністю імунізовані – 78 101 людина, додаткову дозу отримала 271 особа.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 23 грудня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 691 особа;◾️ летальних випадків – 275;◾️ одужали – 16 521 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 630 391 особа;◾️ одужало – 3 393 420 осіб;◾️ летальних випадків – 94 184;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 598 851.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом провели 27 720 661 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1211;Вінницька область – 201;Дніпропетровська область – 231;Донецька область – 531;Житомирська область – 243;Закарпатська область – 279;Запорізька область – 303;Івано-Франківська область – 298;Київська область – 355;Кіровоградська область – 73;Луганська область – 59;Львівська область – 417;Миколаївська область – 198;Одеська область – 174;Полтавська область – 495;Рівненська область – 208;Сумська область – 228;Тернопільська область – 246;Харківська область – 259;Херсонська область – 77;Хмельницька область – 387;Черкаська область – 223;Чернівецька область – 117;Чернігівська область – 278.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.