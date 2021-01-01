Курс валют у Луцьку на 23 грудня





Євро продають за 30,62.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,46, а купують – за 6,60.

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