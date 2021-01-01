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На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО

На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО
В селі Менчичі Іваничівської громади зайнявся будинок місцевого мешканця. Пожежа сталася 22-го грудня біля 19:00.

Як розповіли БУГу жителі, під час займання хати там перебувало двоє чоловіків. Один з них отримав легкі опіки.

Мешканець Менчич Андрій каже, що загоряння будинку вчасно побачили, а відтак і погасили. Саме тому обійшлося без жертв. Та й сама хата зазнала незначних пошкоджень.

“Я вийшов на вулицю і побачив, що горить хата. Я з іншими жителями села відразу кинулися туди. Як виявилося, хазяїн будинку залишався в середині. І була загроза його життю. Тому мої односельчани Віталій Левчук і Володимир Хованюк забігли у вогонь і витягли звідти одного з чоловіків. У нього присмалилося волосся і горіла курточка. Але головне він був живий”, – зазначив Андрій.
На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО

На місце пожежі викликали рятувальників і медиків, які оперативно загасили займання і надали допомогу постраждалому чоловіку.

Кажуть, що ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння господаря.
На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО

На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО
На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир, пожежа
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