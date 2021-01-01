На Волині під час пожежі постраждав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 09:39
В селі Менчичі Іваничівської громади зайнявся будинок місцевого мешканця. Пожежа сталася 22-го грудня біля 19:00.
Як розповіли БУГу жителі, під час займання хати там перебувало двоє чоловіків. Один з них отримав легкі опіки.
Мешканець Менчич Андрій каже, що загоряння будинку вчасно побачили, а відтак і погасили. Саме тому обійшлося без жертв. Та й сама хата зазнала незначних пошкоджень.
“Я вийшов на вулицю і побачив, що горить хата. Я з іншими жителями села відразу кинулися туди. Як виявилося, хазяїн будинку залишався в середині. І була загроза його життю. Тому мої односельчани Віталій Левчук і Володимир Хованюк забігли у вогонь і витягли звідти одного з чоловіків. У нього присмалилося волосся і горіла курточка. Але головне він був живий”, – зазначив Андрій.
На місце пожежі викликали рятувальників і медиків, які оперативно загасили займання і надали допомогу постраждалому чоловіку.
Кажуть, що ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння господаря.
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Як розповіли БУГу жителі, під час займання хати там перебувало двоє чоловіків. Один з них отримав легкі опіки.
Мешканець Менчич Андрій каже, що загоряння будинку вчасно побачили, а відтак і погасили. Саме тому обійшлося без жертв. Та й сама хата зазнала незначних пошкоджень.
“Я вийшов на вулицю і побачив, що горить хата. Я з іншими жителями села відразу кинулися туди. Як виявилося, хазяїн будинку залишався в середині. І була загроза його життю. Тому мої односельчани Віталій Левчук і Володимир Хованюк забігли у вогонь і витягли звідти одного з чоловіків. У нього присмалилося волосся і горіла курточка. Але головне він був живий”, – зазначив Андрій.
На місце пожежі викликали рятувальників і медиків, які оперативно загасили займання і надали допомогу постраждалому чоловіку.
Кажуть, що ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння господаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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