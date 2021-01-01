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221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 221 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 9 медпрацівників.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .

Також за добу:

Одужали (осіб) – 289,
Летальних випадків (осіб) – 4, з них:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2), та Городищенська ТГ (1).

Володимир-Волинський район – 1 випадок у Нововолинській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) –776,
методом ІФА (осіб) – 162.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 171 хворий:

Луцька ТГ – 141 хворих
Боратинська ТГ – 6 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 8 хворих
Торчинська ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ — 2 хворих

Володимир-Волинський район – 20 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Затурццвська ТГ -1 хворий
Зимнівська ТГ -1хворий
Локачинська ТГ– 5 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 2 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Любешівська ТГ — 1 хворий

Ковельський район – 28 хворих:

Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 4 хворих
Ковельська ТГ – 12 хворих
Ратнівська ТГ – 7 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 102 685 (з них дітей – 7140 та медичних працівників –4403),
одужали ( осіб) – 97 524 (з них дітей – 6612 та медичних працівників –4250),
летальних випадків (осіб) –2148 (1 дитина та 34 медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 404 459,
методом ІФА (осіб) –209 558.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 22 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3421 щеплення. Першою дозою щепили 1007 осіб, другою дозою – 2413 осіб, додатковою дозою – 1 особу.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 317 183 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 278 844 людини, отримали додаткову дозу – 2 людини. Загалом провели 596 029 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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