221 новий випадок та 4 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 221 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 9 медпрацівників.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .Одужали (осіб) – 289,Летальних випадків (осіб) – 4, з них:Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2), та Городищенська ТГ (1).– 1 випадок у Нововолинській ТГ.методом ПЛР (осіб) –776,методом ІФА (осіб) – 162.– 171 хворий:Луцька ТГ – 141 хворихБоратинська ТГ – 6 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 1 хворийКолківська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 8 хворихТорчинська ТГ – 9 хворихЦуманська ТГ — 2 хворих– 20 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 7 хворихЗатурццвська ТГ -1 хворийЗимнівська ТГ -1хворийЛокачинська ТГ– 5 хворихНововолинська ТГ – 2 хворихПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ – 2 хворих– 2 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворийЛюбешівська ТГ — 1 хворий– 28 хворих:Дубечненська ТГ – 2 хворихДубівська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 4 хворихКовельська ТГ – 12 хворихРатнівська ТГ – 7 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихзахворіли (осіб) – 102 685 (з них дітей – 7140 та медичних працівників –4403),одужали ( осіб) – 97 524 (з них дітей – 6612 та медичних працівників –4250),летальних випадків (осіб) –2148 (1 дитина та 34 медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 404 459,методом ІФА (осіб) –209 558.За добу 22 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3421 щеплення. Першою дозою щепили 1007 осіб, другою дозою – 2413 осіб, додатковою дозою – 1 особу.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 317 183 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 278 844 людини, отримали додаткову дозу – 2 людини. Загалом провели 596 029 щеплень.