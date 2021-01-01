У місті на Волині відкрили дитбудинок сімейного типу для родини, яка виховуватиме 10 діток. ФОТО
Сьогодні, 10:17
22 грудня у Рожищі відбулось урочисте відкриття житлового будинку для сім’ї, котра виховуватиме 10 прийомних діток.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Збудували це помешкання за кошти субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Вартість будівництва дитячого будинку сімейного типу – 4,8 млн грн. Будинок має п’ять спалень, вітальню, кухню, підсобне приміщення, дві ванних кімнати, гардеробну та котельню. Загальна площа – 242,3 кв.м.
Нині в родині виховується 6 діток, але невдовзі приєднається ще чотири. Напередодні новорічно-різдвяних очільник області Юрій Погуляйко привітав чисельну родину та подарував телевізор та солодощі.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Збудували це помешкання за кошти субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Вартість будівництва дитячого будинку сімейного типу – 4,8 млн грн. Будинок має п’ять спалень, вітальню, кухню, підсобне приміщення, дві ванних кімнати, гардеробну та котельню. Загальна площа – 242,3 кв.м.
Нині в родині виховується 6 діток, але невдовзі приєднається ще чотири. Напередодні новорічно-різдвяних очільник області Юрій Погуляйко привітав чисельну родину та подарував телевізор та солодощі.
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